Как платить налог за проданное авто

В Комитете государственных доходов разъяснили, как уплачивать налог за проданный автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Так, в случае приобретения или продажи автомобиля в течение 2023 года исчисленная сумма годового налога делится на 12 и умножается на количество месяцев фактического нахождения на праве собственности.

То есть если вы владели авто, скажем, пять месяцев в этом году, то уплата налога производится за пять месяцев. В свою очередь приобретающая сторона уплачивает налог, начиная с месяца, в котором было куплено авто.

"Если вам предъявлена сумма налога по транспортному средству, реализованному до начала 2023 года, то необходимо удостовериться, что такое транспортное средство действительно снято с учета в уполномоченном органе", – пояснили в КГД.

В комитете напомнили, что информация о суммах налога на транспортные средства за 2023 год размещается в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня. Срок уплаты истекает 1 апреля 2024 года.

При этом налоговые органы в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным налоговым периодом, производят исчисление налога на основании данных Комитета административной полиции МВД.

При исчислении налога за 2023 год применялся месячный расчетный показатель, действовавший в указанный период – в размере 3450 тенге.

