В Казахстане изменились правила использования выплат из ЕНПФ для улучшения жилищных условий

Министр промышленности и строительства приказом от 12 июля 2024 года внес изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Правила изложены в новой редакции. В частности, увеличен срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк", с трех до шести лет.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается на цели:

окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища или земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), долевого участия в жилищном строительстве при наличии гарантии Единого оператора жилищного строительства согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении акта о передачи доли в многоквартирном жилом доме в соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве;

внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

пополнения вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления) с целью получения (рефинансирования) ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

При этом начисление или возврат ставки вознаграждения и премии государства осуществляется согласно законодательству о жилищных строительных сбережениях.

частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений;

приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

оплаты по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;

строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Также допускается уступка прав по договору вклада в жилищные строительные сбережения, пополненные единовременными пенсионными выплатами, супругам или близким родственникам.

Не допускается супругами или близкими родственниками получателя дальнейшая уступка третьим лицам, договора вклада в жилищные строительные сбережения, пополненный единовременными пенсионными выплатами заявителя.

Кроме того, допускается использование единовременных пенсионных выплат в пользу получателя или супруга (супруги) получателя, или близких родственников получателя, на оплату по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа.

Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.

Указывается, что наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом. При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели, предусмотренные выше, допускается использование собственных средств.

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение получателем недвижимого имущества у супруга (ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга (ги) получателя.

Использование единовременных пенсионных выплат по обязательствам ипотечного жилищного займа допускается в случае, когда приобретенное (приобретаемое) жилое имущество является собственностью заявителя, его супруга (ги) или близких родственников.

Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет за исключением случаев:

реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с законом "Об ипотеке недвижимого имущества";

реализации недвижимого имущества по решению суда.

В случае, указанном в подпункте 1 (см. выше), сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату залогодержателем на специальный счет получателя, открытый у уполномоченного оператора в течение пяти рабочих дней.

Уполномоченный оператор перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в ЕНПФ в сроки, установленные соответствующим соглашением о взаимодействии уполномоченного оператора и ЕНПФ.

Указанная в настоящем пункте норма по отчуждению недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность.

В рамках контроля исполнения данного пункта получатель в личном кабинете на дату перечисления единовременной пенсионной выплаты подписывает обязательство об ограничении реализации недвижимого имущества на которое была использована единовременная пенсионная выплата, которое удостоверяет ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

В случае расторжения договора о жилищных строительных сбережениях или о долевом участии в жилищном строительстве, уступки права по договору о долевом участии в жилищном строительстве сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату на специальный счет получателя в течение трех рабочих дней для последующего возврата в ЕНПФ в течение трех рабочих дней.

В случае смерти вкладчика по договору о жилищных строительных сбережениях сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату на счет получателя в ЕНПФ в течение трех рабочих дней.

Условия о необходимости возврата сумм единовременных пенсионных выплат не распространяются на случаи наличия решений судов, вступивших в законную силу.

Также не допускается передача в залог прав вкладчика по договору о жилищных строительных сбережениях, пополнение которого было произведено с использованием единовременной пенсионной выплаты третьему лицу.

Уполномоченный оператор утверждает внутренними документами порядок и сроки рассмотрения заявлений заявителей на единовременные пенсионные выплаты, перечень необходимых документов по подтверждению целевого назначения единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, способов их предоставления и размещает данную информацию на собственном интернет-ресурсе.

Правила также устанавливают порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий через жилищный строительный сберегательный банк и банки второго уровня.

Так, для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий заявитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

Затем посредством ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора, авторизуется на интернет - ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку на открытие специального счета.

Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

После открытия специального счета заявитель заполняет электронные заявления на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, удостоверяемые ЭЦП заявителя.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты из ЕНПФ будут освобождены от подоходного налога.