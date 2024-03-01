Продам квартиру на 16 этаже дешево: как землетрясение повлияло на рынок недвижимости

Продажи жилья в 2024 году в Казахстане обещают стать самыми оживленными за последние пять лет. Рост цен будет определяться только лишь уровнем инфляции, а не сторонними факторами. Журналист Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, какая сейчас ситуация на рынке.

Рынок жилья в Казахстане после зимы постепенно начинает просыпаться. Эксперты не отрицают, что январь и февраль 2024 года для многих риэлторов по всей стране были непростыми. Количество сделок можно было посчитать на пальцах, но с наступлением весны ситуация меняется. Причиной низких показателей продаж специалисты считают банальную сезонность, а не произошедшее в ночь на 23 января 2024 года землетрясение. Оно как раз никак не отразилось на динамике цен этого сектора экономики.

"Человеческая память короткая. Посмотрите, как быстро «успокоился» рынок недвижимости в Турции, а ведь там были куда более мощные толчки. И у нас кратковременный ажиотаж исчез буквально за пару недель. Сегодня намечаются тенденции поважнее. Закончился спад продаж жилья. Однако цены не пошли ни вверх, ни вниз – они вернулись к уровню начала 2023 года. Это объясняется тем, что в 2023 году на рынок были выброшены большие финансовые потоки из ЕНПФ. Теперь ситуация пришла в норму, и цены на жилье будут зависеть только от уровня инфляции". Александр Пак, президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов РК

Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на жилье действительно почти не изменились. За год (январь 2024 г. к январю 2023 г.) цены на рынке нового жилья повысились всего на 2,9%, а цены на квартиры вторичного рынка даже снизились на 4,4%. При этом количество сделок купли-продажи жилья (37 818) уменьшилось за год на 16,1%.

Интересно также, что лидерами по росту цен стали не крупные города Казахстана, а периферия. Так, первичное жилье подорожало больше всего в Кызылорде (на 11%) и Костанае (на 6,2%). На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (8,2%) и Жезказган (5,4%). Аренда подскочила больше всего в Жезказгане (на 26,7%), Караганде (на 23%) и Атырау (на 21%).

"Все самое интересное только начинается. Февраль – самый пассивный месяц года в плане покупки-продажи жилья. Оживление начинается в марте. Запускаются новые ипотечные программы, в частности, «9-20-25» (где молодым казахстанцам будут выдавать ипотеку по ставке 9% при первоначальном взносе 20% и сроком на 25 лет), продлеваются старые программы (например, «7-20-25»). Наметился спад инфляции. Это говорит о том, что гражданам становится выгодно брать кредиты под ипотеку и вкладывать деньги в недвижимост". Александр Бикетов, ведущий специалист и партнер Агентства недвижимости Nelina.kz

Есть еще важные факторы, которые будут влиять на рынок жилья, полагают эксперты. Прежде всего это геополитические изменения: цена на нефть и газ, ситуация вокруг Украины и Палестины и так далее. Все это так или иначе отразится и на рынке жилья.