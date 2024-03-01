Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Продам квартиру на 16 этаже дешево: как землетрясение повлияло на рынок недвижимости

Жилой комплекс в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 14:57 Zakon.kz
Продажи жилья в 2024 году в Казахстане обещают стать самыми оживленными за последние пять лет. Рост цен будет определяться только лишь уровнем инфляции, а не сторонними факторами. Журналист Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, какая сейчас ситуация на рынке.

Рынок жилья в Казахстане после зимы постепенно начинает просыпаться. Эксперты не отрицают, что январь и февраль 2024 года для многих риэлторов по всей стране были непростыми. Количество сделок можно было посчитать на пальцах, но с наступлением весны ситуация меняется. Причиной низких показателей продаж специалисты считают банальную сезонность, а не произошедшее в ночь на 23 января 2024 года землетрясение. Оно как раз никак не отразилось на динамике цен этого сектора экономики. 

"Человеческая память короткая. Посмотрите, как быстро «успокоился» рынок недвижимости в Турции, а ведь там были куда более мощные толчки. И у нас кратковременный ажиотаж исчез буквально за пару недель. Сегодня намечаются тенденции поважнее. Закончился спад продаж жилья. Однако цены не пошли ни вверх, ни вниз – они вернулись к уровню начала 2023 года. Это объясняется тем, что в 2023 году на рынок были выброшены большие финансовые потоки из ЕНПФ. Теперь ситуация пришла в норму, и цены на жилье будут зависеть только от уровня инфляции".    Александр Пак, президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов РК

Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на жилье действительно почти не изменились. За год (январь 2024 г. к январю 2023 г.) цены на рынке нового жилья повысились всего на 2,9%, а цены на квартиры вторичного рынка даже снизились на 4,4%. При этом количество сделок купли-продажи жилья (37 818) уменьшилось за год на 16,1%. 

Интересно также, что лидерами по росту цен стали не крупные города Казахстана, а периферия. Так, первичное жилье подорожало больше всего в Кызылорде (на 11%) и Костанае (на 6,2%). На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (8,2%) и Жезказган (5,4%). Аренда подскочила больше всего в Жезказгане (на 26,7%), Караганде (на 23%) и Атырау (на 21%).

"Все самое интересное только начинается. Февраль – самый пассивный месяц года в плане покупки-продажи жилья. Оживление начинается в марте. Запускаются новые ипотечные программы, в частности, «9-20-25» (где молодым казахстанцам будут выдавать ипотеку по ставке 9% при первоначальном взносе 20% и сроком на 25 лет), продлеваются старые программы (например, «7-20-25»). Наметился спад инфляции. Это говорит о том, что гражданам становится выгодно брать кредиты под ипотеку и вкладывать деньги в недвижимост".Александр Бикетов, ведущий специалист и партнер Агентства недвижимости Nelina.kz

Есть еще важные факторы, которые будут влиять на рынок жилья, полагают эксперты. Прежде всего это геополитические изменения: цена на нефть и газ, ситуация вокруг Украины и Палестины и так далее. Все это так или иначе отразится и на рынке жилья.

Читайте также

В Казахстане выросла инфялция за месяц и год
Инфляция выросла в Казахстане в феврале
Нацбанк продал из Нацфонда валюту на 609 млн долларов
Нацбанк продал из Нацфонда валюту на 609 млн долларов
Нацфонд - детям: как использовать выплаты на улучшение жилищных условий
Нацфонд – детям: как использовать выплаты на улучшение жилищных условий
Андрей Валентинов
Недвижимость Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: