В каком городе Казахстана самые дешевые квартиры

Рынок недвижимости в Казахстане начал медленное оживление. По данным статистики, с начала 2024 года в стране было совершено 304,4 тыс. сделок купли-продажи жилья. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

При этом большая динамика наблюдается на рынке вторичного жилья (это жилье, которое уже сдано в эксплуатацию и на которое есть оформленное свидетельство о регистрации права собственности, – Прим. ред.). Так, по отношению к октябрю 2023 года цены перепродажи квартир повысились на 3,9%.

В целом цена квадратного метра жилья на вторичном рынке сегодня выше (509 450 тенге за квадратный метр), чем цена на квартиры в новостройках (497 316 тенге за квадратный метр). Особенно заметна эта разница в небольших городах. Так, квартиры на вторичном рынке в Семее дороже квартир в новостройках на 11,2%, в Атырау – на 20,2%, в Уральске – на 22,7%.

Что до цен на "вторичку", то самые дорогие квартиры сегодня в Астане, а самые дешевые – в Актобе. И разброс цен очень большой – одна квартира в Астане стоит столько же, сколько две квартиры в Актобе.

Особняком стоит Алматы, где просто бесчисленное количество вариантов.

В южной столице можно сегодня купить однокомнатную квартиру в доме 1972 года постройки на 1-ом этаже 4-этажной "панельки" серии "КЗ-464" (комната 18 кв. м, кухня 6 кв. м, совмещенный санузел) в отдаленном микрорайоне за 8 млн тенге. А можно приобрести "однушку" тоже в доме 1972 года постройки, но в кирпичном "ведомственном" жилом здании в центре города (общая площадь 55 кв. м, кухня 12 кв. м, лоджия) за 95 млн тенге. Поэтому говорить о средней цене на квартиры в Алматы можно только очень условно.

Тем не менее вот какова средняя цена в тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке в городах Казахстана:

Астана – 630 606;

Алматы – 593 019;

Атырау – 473 973;

Конаев – 420 252;

Шымкент – 412 452;

Семей – 408 604;

Костанай – 385 322;

Караганда – 382 615;

Петропавловск – 376 593;

Усть-Каменогорск – 373 699;

Павлодар – 370 237;

Уральск – 351 636;

Жезказган – 345 711;

Талдыкорган – 345 190;

Актау – 327 422;

Туркестан – 323 641;

Тараз – 321 098;

Кокшетау – 316 349;

Кызылорда – 310 996;

Актобе – 304 181.

Отметим также, что больше всего квартир продается и покупается в двух главных городах страны. Так, в октябре 2024 года в Алматы было заключено 59 700 сделок, а в Астане – 53 100 сделок.

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