Денежные переводы в Казахстан сократились до минимума за два года

В январе из-за границы через системы международных денежных переводов (СМДП) поступило 20,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Первое кредитное бюро со ссылкой на данные Нацбанка, это самое низкое значение с февраля 2022 года, а если закладывать инфляцию – с января 2022 года.

"Переводы затухают после резкого "военного" всплеска с ростом поступлений из РФ. Нынешний уровень даже номинально ниже среднемесячных уровней 2021 года. Относительно января 2021-го можно говорить о падении с поправкой на рост цен", – пишут аналитики.

Отмечается, что снижение год к году фиксируется не только на российском (-51% без учета инфляции), но и на иных направлениях: переводы из Кореи падают на 30%, из Узбекистана – на 36%. Переводы из Кыргызстана совсем упали: на минимумах по крайней мере с 2017-го.

"Переводы из РК выглядят лучше. Объем – 52,5 млрд тг, рост г/г номинально составил 6,7%, что, правда, меньше инфляции в 9,5%. С другой стороны, в долларах, например, заграница получила сумму на 9,4% больше за счет более сильного тенге", – подчеркнули аналитики.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года рассказал, как введение контроля банковских переводов казахстанцев отразилось на показателях безналичных платежей в Казахстане. По его данным, за январь в Казахстане примерно на 30% снизились платежи через мобильные переводы.

