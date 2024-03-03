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Денежные переводы в Казахстан сократились до минимума за два года

Денежные переводы в Казахстан упали до минимума за два года, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 20:43 Фото: Zakon.kz
В январе из-за границы через системы международных денежных переводов (СМДП) поступило 20,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Первое кредитное бюро со ссылкой на данные Нацбанка, это самое низкое значение с февраля 2022 года, а если закладывать инфляцию – с января 2022 года. 

"Переводы затухают после резкого "военного" всплеска с ростом поступлений из РФ. Нынешний уровень даже номинально ниже среднемесячных уровней 2021 года. Относительно января 2021-го можно говорить о падении с поправкой на рост цен", – пишут аналитики. 

Отмечается, что снижение год к году фиксируется не только на российском (-51% без учета инфляции), но и на иных направлениях: переводы из Кореи падают на 30%, из Узбекистана – на 36%. Переводы из Кыргызстана совсем упали: на минимумах по крайней мере с 2017-го. 

"Переводы из РК выглядят лучше. Объем – 52,5 млрд тг, рост г/г номинально составил 6,7%, что, правда, меньше инфляции в 9,5%. С другой стороны, в долларах, например, заграница получила сумму на 9,4% больше за счет более сильного тенге", – подчеркнули аналитики.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года рассказал, как введение контроля банковских переводов казахстанцев отразилось на показателях безналичных платежей в Казахстане. По его данным, за январь в Казахстане примерно на 30% снизились платежи через мобильные переводы.

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