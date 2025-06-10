С чем связано снижение ипотечного рынка в Казахстане – обзор

После двухзначного роста в прошлом году в первом квартале 2025 года ипотечный рынок показал обратную динамику. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Ипотечный рынок в первом квартале 2025 года продемонстрировал снижение после бурного роста в 2024 году и, соответственно, не внес вклада в общий рост розничного кредитования. Выдача новых ипотечных займов за январь–март 2025 года снизилась на 5,7% и составила 390 млрд, против 413 млрд за тот же период прошлого года. Такие данные представили в аналитическом центре АФК.

"Доля одобрений по ипотечным заявкам снизилась с 31% до 24%, ниже среднего уровня по розничному кредитованию. Это связано с ростом доли заявок на рыночные продукты, которые предполагают более жесткие требования к заемщикам, в то время как из–за задержки с выплатой госпремий обращения за льготными продуктами сократились". АФК

На этом фоне наблюдался рост доли рыночных программ БВУ в выдаче новых ипотечных займов: до 36% с уровня 31% по итогам 2024 года. Подчеркивается, что это был максимальный показатель за последние 8 лет.

Однако отмечается, что этот рост носил лишь временный характер. Аналитики полагают, что негативное воздействие высоких процентных ставок, которые сдерживают спрос на рыночные займы, сохранится, как минимум, до конца года. В АФК напомнили, что повышенные инфляционные риски обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года.

Вместе с тем, качество портфеля по рынку сохранялось высоким в связи с жестким отбором заемщиков и значительной доле первоначального взноса (20–50%), но немного ухудшилось у государственного банка (с 1,7 до 2,3%) на фоне запрета на продажу проблемных долгов коллекторам.

Платежи по ипотечным займам сохраняются устойчиво ниже 50% от средней зарплаты на фоне сопоставимого увеличения зарплаты и среднего размера платежа.

"Распределение заемщиков по сумме займа немного выросло на верхнем уровне в силу удорожания жилья, увеличения интереса со стороны заемщиков с более высоким уровнем дохода, способных претендовать на крупные займы в рамках рыночных программ". АФК

Фото: АФК

В целом, ключевая роль в формировании общей динамики ипотечного рынка продолжает принадлежать государству. Объемы выдач по линии льготных программ по–прежнему формируют большую часть рынка, а любые изменения в механизмах или сроках реализации господдержки мгновенно отражаются на объемах и структуре спроса.

В этом контексте высокая базовая ставка (16,5%), сохраняющаяся на фоне инфляционных рисков, оказывает сдерживающее влияние прежде всего на рыночные ипотечные продукты: заемщики сталкиваются с высокой стоимостью жилищных кредитов, что ограничивает платежеспособный спрос, перенаправляя его большую часть в льготный сегмент.

В АФК считают, что до конца 2025 года можно ожидать частичного восстановления объемов, в том числе на фоне расширения программ льготного финансирования.

"Однако при текущем уровне ставок спрос на рыночную ипотеку будет оставаться подавленным, а структура кредитования рынка – зависимой от мер господдержки. В условиях ограниченного предложения доступного жилья в крупных городах, где сосредоточен основной спрос, и высокой стоимости заемных ресурсов смещение фокуса рыночных участников в сторону заемщиков с более высоким доходом и партнерства с застройщиками становится не только логичным, но и неизбежным". АФК

Таким образом, ключевым фактором устойчивости ипотечного сегмента в краткосрочной перспективе остаются государственные механизмы, а в рыночном сегменте высокие ставки продолжают выступать сдерживающим фактором для широкой аудитории заемщиков.

Ранее, Zakon.kz сообщал, когда в Казахстане может появиться исламская ипотека.