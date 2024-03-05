Ботагоз Абишева: Мы стремимся снизить долю госсредств в кредитовании и привлечь средства на рынках капитала

Финансирование крупных проектов в экономике требует большой базы денежных ресурсов. Без стабильных источников фондирования не получится поддержать большое число промышленных и инфраструктурных проектов, нужных для развития страны.

Именно поэтому, рассказывает в интервью нашему изданию заместитель председателя правления Банка Развития Казахстана (дочерняя структура холдинга "Байтерек") по вопросам управления финансами Ботагоз Абишева, БРК активно работает на рынках капитала.

– БРК – один из крупных кредиторов казахстанской промышленности. Но финансирование индустриальных проектов требует привлечения больших объемов финансовых средств. Из каких источников банк привлекает средства для кредитования?

– Чтобы поддерживать большие объемы финансирования, нужна хорошая база фондирования, то есть источники для получения средств. В нашем случае это бюджетные средства, "связанное" заимствование по запросам клиентов и под проекты с участием иностранных поставщиков от международных финансовых институтов, а также внутренний и внешние рынки капитала.

Сразу подчеркну, что деньги из бюджета привлекаются только на реализацию госпрограмм. До сих пор бытует мнение, что все займы БРК – это государственные деньги, но это далеко не так. С 2001 года Банком привлечено более 5 400 млрд тенге.

Мы основной упор делаем на работу на международном и казахстанском рынках капитала, выпускаем облигации банка, привлекаем займы от зарубежных банков и других финансовых институтов. К 1 февраля этого года в нашем портфеле заимствования доля государственных средств составила всего 35,1%, а рыночного – 64,9%. Другими словами, на 1 тенге бюджетных денег мы стараемся привлекать два и более тенге рыночных. То есть кредитование проектов идет большей частью рыночными средствами.

– Расскажите, пожалуйста, о привлечении фондирования на рыночных условиях. Не проще ли банку просто брать средства из бюджета и кредитовать на них все проекты?

– Если бы мы использовали только государственные источники средств, то это могло бы привести к недофинансированию целых отраслей экономики из-за ограниченности выделяемых бюджетных средств.

Мы поставили перед собой цель – расширять базу для финансирования проектов, при этом снижая долю госсредств через привлечение большей доли рыночных средств, диверсификации и поиска наиболее привлекательных источников фондирования. Именно поэтому мы расширяем охват иностранных инвесторов и поддерживаем практику выпуска облигаций на внутреннем и внешних рынках капитала. Держателями облигаций могут быть различные инвестиционные, пенсионные и хедж фонды различных стран. В наших выпусках очень много инвесторов Европы, США и Азии. Сейчас мы отмечаем большой интерес Ближневосточного рынка к выпускам из Казахстана.

При этом подчеркну, что мы стараемся эффективно распределять привлеченные средства, в том числе через их микширование с "льготными" государственными средствами. Это позволяет БРК предложить выгодные условия финансирования и подъемные ставки по кредитам большему числу проектов.

Чтобы увеличить свои инвестиционные возможности, БРК развивает сотрудничество с международными финансовыми организациями. У нас есть доступ к широкой базе зарубежных инвесторов и рынкам долгового капитала, которые предоставляют привлекательные условия фондирования благодаря кредитным рейтингам банка на уровне суверенного.

Для финансирования некоторых проектов мы привлекаем связанное финансирование от зарубежных фининститутов. Один из примеров – синдикат международных кредиторов Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, MUFG, Deutsche Bank AG и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, которые поддержали финансирование модернизации НПЗ в Казахстане.

– Банк работает не только на локальном, но и международном рынке капитала. Как БРК удается получать средства по привлекательным ставкам?

– Из-за сохранения высоких процентных ставок банк вынужден реже выходить на рынки капитала, а при необходимости заимствоваться на более короткие сроки. К примеру, в апреле прошлого года Банк осуществил первый выпуск коммерческих облигаций сроком на 12 месяцев.

Но нужно понимать, что локальный рынок капитала ограничен в объемах, и поэтому Банк часто выходит на зарубежные рынки долгового капитала, чтобы выпустить еврооблигации в тенге и пополнить свою базу ресурсов для финансирования долгосрочных инвестпроектов.

Фактически сейчас БРК – один из немногих казахстанских эмитентов, который несколько раз успешно выходил на международные рынки с тенговыми еврооблигациями. Первый выпуск объемом в 100 млрд тенге мы разметили еще в декабре 2017 года. Тогда это стало бенчмарком для казахстанских игроков, который продемонстрировал интерес иностранных инвесторов к долговым инструментам в тенге.

Также у нашего Банка кредитные рейтинги на уровне cуверенного рейтинга страны, они одни из самых высоких среди компаний квазигосударственного и банковского секторов РК. Так, международное агентство Moody's присвоило рейтинг "Ваа2" с позитивным прогнозом, Fitch Ratings – "ВВВ" со стабильным прогнозом и S&P Global – "ВВВ-" со стабильным прогнозом.

Это рейтинги инвестиционного уровня, которые показывают инвесторам финансовую устойчивость БРК и, соответственно, позволяют нам привлекать средства по более низким ставкам.

Также с самого начала своей работы БРК активно развивает отношения с зарубежными экспортными кредитными агентствами. Благодаря страховому покрытию получается привлекать займы от зарубежных банков на сроки более 10 лет и снизить ставки для некоторых проектов. Например, благодаря страховой поддержке агентств Finnvera, Nexi, SACE, Sinosure и EKF в свое время мы смогли профинансировать несколько стратегически важных проектов на привлекательных условиях.

Кроме того, мы развиваем направление устойчивого финансирования. В 2023 году БРК на площадках KASE и AIX впервые разместил два выпуска "зеленых" облигаций. Их целевое назначение – это финансирование проектов ВИЭ, проектов по повышению энергоэффективности и многих других, которые соответствуют принципам ESG.

Наша гордость – это выпуск на AIX бумаг в декабре прошлого года, которые впервые в Центральной Азии получили сертификацию Climate Bonds Initiative. Это показывает соответствие облигаций мировым стандартам. Сейчас в портфеле БРК семь проектов ВИЭ, и мы продолжим работу по поддержке финансирования "зеленых" проектов.

– Какими преимуществами обладает Банк для инвесторов, что они готовы вкладываться в облигации института, который занимается долгосрочным кредитованием?

– Банк развития Казахстана, являясь единственным представителем банковского сектора РК на зарубежных рынках долгового капитала, получил репутацию надежного эмитента, который имеет доверие инвесторов. Также дополнительную уверенность в успехе Банка придают его высокие кредитные рейтинги, о которых уже было сказано ранее.

Более того, БРК обладает мандатом на развитие, и его облигации пользуются спросом у инвесторов, которые стремятся вложить свои деньги в рынки развивающихся стран. Приобретая бумаги нашего Банка, инвесторы понимают, что поддерживают стратегические проекты в ключевых секторах экономики, таких как промышленность, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство. Они способствуют экономическому росту, созданию рабочих мест и устойчивому развитию в целом.

И мы активно развиваем это направление, привлекая средства международных финансовых организаций и зарубежных инвесторов для финансирования проектов в стране. С 2001 года Банком привлечено более 5 400 млрд тенге.

Вместе с этим БРК выполняет свой мандат по привлечению инвестиций в нашу страну. Мы осознаем, насколько важна наша роль как связующего звена между международными инвесторами и инвестиционными проектами в Казахстане. Инвесторы выбирают нас, полагаясь на прозрачность нашей деятельности, надежность портфеля и высокий профессионализм нашей команды. Помимо этого, инвестиции в финансовые инструменты БРК открывают инвесторам возможности для диверсификации портфеля и смягчения рисков, связанных с колебаниями рынка, что подчеркивает нашу репутацию как надежного финансового партнера.

– Благодарим за интервью!