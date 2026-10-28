Токаев: Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана заявил, что экономика страны требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития, сообщает Zakon.kz.

По его словам, банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. "Это их основная миссия. Для этого надо создать соответствующие регуляторные условия, в том числе через эффективное управление свободной ликвидностью в банковской системе. А эта ликвидность присутствует в большом масштабе. Времени на проведение бесконечных дискуссий у нас нет. Нужны решения, которые выведут страну на путь прогресса. Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ". Касым-Жомарт Токаев Также, как продолжил президент РК, предстоит существенно расширить возможности рынка капитала. "Поэтому важно стимулировать частные предприятия к активному использованию биржевых инструментов. Критически важная задача – мобилизовать дополнительные источники финансирования, усилить инвестиционную дисциплину. Конкретные механизмы должны быть предусмотрены в разрабатываемом Законе о рынке капитала. Особое внимание следует уделить формированию единой национальной финансовой экосистемы. Казахстанская фондовая биржа, Международный финансовый центр "Астана" и Alatau City должны работать в режиме близкого партнерства". Касым-Жомарт Токаев Ранее Токаев высказался о важности пересмотра работы по привлечению инвестиций в страну.

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