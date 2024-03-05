Из негативной зоны в нейтральную: Нацбанк Казахстана отмечает оживление экономики

Индекс деловой активности в РК в феврале 2023 года после долгого застоя вышел на нейтральный уровень, - сообщает Zakon.kz.

Индекс деловой активности (ИДА) – один из главных показателей, определяющий состояние экономики в реальном секторе. Он составляется по результатам ежемесячного опроса предприятий, проводимым Национальным банком и включает совокупность ответов предприятий на вопросы, касающиеся бизнес-условий и ожиданий их изменения в будущем. Значение ИДА выше уровня 50 свидетельствует о позитивных изменениях, ниже 50 – о негативных.

Фото: Нацбанк РК

Данные февральских опросов говорят о том, что ИДА впервые за полгода достиг уровня 50,0 (в январе уровень был 49,7). Рост был обеспечен улучшением индексов в строительстве (февраль - 49,2, январь - 47,2) и горнодобыче (февраль - 48,4, январь - 45,9).

Интересно, что предприятия горнодобывающей промышленности до сих пор находятся в негативной зоне и отмечают ухудшение доступа к инфраструктуре, кредитам при увеличении налоговой нагрузки.

И все же общая оценка предприятий текущих бизнес-условий улучшилась в два раза – до 1,6 (в январе - 0,8). Оценка перспектив на первое полугодие также выросла до 19,7 после 17,6 в январе.

Что касается характеристики по регионам, то тут ситуация неоднозначная. В 8-и областях деловая активность улучшилась, а в 9-и - ухудшилась.

Наивысший уровень ИДА сегодня в Астане (55,5), наихудший - в Акмолинской области (44,1).

Фото: Нацбанк РК

Отметим, что Индекс деловой активности стал падать в июне 2023 года и уменьшился к январю с 51,1 до 49,7. По мнению аналитиков НБРК, это произошло из-за снижения объема запасов и новой продукции в горнодобывающей промышленности и низкого объема заказов в строительстве.

Сегодня же общий показатель ИДА вернулся в нейтральную зону, что означает скорый переход в зону роста.