#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Финансы

Экономика Казахстана пошла в рост после зимнего спада

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:25 Фото: pixabay
Апрель 2026 года принес важный сигнал – индекс деловой активности (ИДА) предприятий наконец перешел в положительную область. Показатель составил 50,7 пункта, что после мартовского значения 49,4, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента денежно–кредитной политики Нацбанка Рустем Оразалин подчеркивает, что динамика улучшилась практически во всех секторах, за исключением добывающего сегмента.

На разных скоростях

Главным фактором роста в середине весны стало производство. ИДА в этом секторе поднялся до внушительных 53,7 пунктов. Здесь отмечается заметное увеличение объема новых заказов, уровня занятости и фактического выпуска продукции.

Это классическая механика оживления: появление заказов ведет к загрузке мощностей и росту потребности в кадрах.

Индекс деловой активности, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:25

Фото: Zakon.kz

Значительный рывок совершило и строительство. Индекс в отрасли вырос до 50,4 после глубокого провала в марте (44,9). Как отмечает экономист Руслан Султанов, сектор крайне чувствителен к внешним условиям.

"Строительная отрасль первой реагирует на деньги, ожидания, бюджетные решения и готовность бизнеса запускать проекты".Руслан Султанов

Однако общая картина остается неоднородной. Эксперты обращают внимание на то, что горнодобывающая промышленность не просто осталась в "минусе", но и ухудшила свои показатели до 48,5.

Для Казахстана это критический момент, так как сырьевой сектор является основным источником валюты и налоговых поступлений. Пока он не выйдет в рост, оптимизм будет держаться исключительно на внутренних отраслях.

Примечание. Индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index, PMI) – это ключевой экономический индикатор, отражающий состояние реального сектора экономики, производства или сферы услуг на основе опросов менеджеров по закупкам. Он позволяет оценить текущие тенденции – рост или спад, – анализируя новые заказы, занятость, выпуск продукции и цены.

Ожидания выше реальности

Важно, что руководители предприятий стали оптимистичней смотреть в будущее.

"Индекс бизнес-климата (ИБК) в апреле 2026 года улучшился, составив 11,1 (в марте – 8,2) за счет улучшения оценки как текущих, так и будущих условий ведения бизнеса. Предприятия также отметили заметное улучшение спроса".Рустем Оразалин

Тем не менее, разрыв между текущей ситуацией (4,4) и ожиданиями на ближайшие шесть месяцев (18,6) остается существенным. Бизнес склонен оценивать будущее гораздо оптимистичнее, чем сегодняшний день.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что компании сталкиваются с серьезными барьерами сегодня.

К негативным факторам предприниматели по–прежнему относят:

  • высокую налоговую нагрузку;
  • трудности с защитой прав собственности;
  • ограниченный доступ к доступным финансам и кредитам.
Индекс деловой активности, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:25

Фото: Zakon.kz

Разобщенность внутреннего рынка

Данные Нацбанка показывают разный режим экономики по регионам. ИДА фактически делит страну на 3 группы.

Первая группа – уверенный рост. Это область Жетысу (58,6) – явный лидер с отрывом. Также выше 50: Алматы, Астана, Шымкент, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.

Вторая группа – пограничное состояние. Ряд регионов находятся около 50: Алматинская, Жамбылская, Атырауская области и область Улытау.

Третья группа – зона снижения. Актюбинская и Северо-Казахстанская области – около 45,7. Кроме этого ниже 50 остаются Западно-Казахстанская, Мангистауская области и область Абай.

"Такой разброс означает, что одни регионы уже перешли в режим роста, а другие продолжают борьбу со спадом".Руслан Султанов

Анализ Нацбанка показывает, что текущий показатель ИДА в 50,7 пунктов – это лишь балансирование около нейтральной линии. Для устойчивого ускорения необходимо, чтобы позитивная динамика в производстве и строительстве закрепилась на несколько месяцев, а торговля и горнодобывающий сектор смогли преодолеть отрицательную зону.

Ранее мы рассказали о том, что инфляция в Казахстане приобретает региональный характер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
23:22, 05 мая 2026
Предметы, похожие на оружие и гранату, принес в офис житель Актау: полиция дала разъяснение
бизнес, деловая активность, регионы
13:39, 02 апреля 2025
Деловая активность в Казахстане снова пошла на спад
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
15:36, 01 апреля 2026
Инфляция в Казахстане пошла на спад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Трибуны давили, но мы выстояли&quot;: Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
06:22, Сегодня
"Трибуны давили, но мы выстояли": Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: