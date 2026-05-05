Экономика Казахстана пошла в рост после зимнего спада

Апрель 2026 года принес важный сигнал – индекс деловой активности (ИДА) предприятий наконец перешел в положительную область. Показатель составил 50,7 пункта, что после мартовского значения 49,4, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента денежно–кредитной политики Нацбанка Рустем Оразалин подчеркивает, что динамика улучшилась практически во всех секторах, за исключением добывающего сегмента.

На разных скоростях

Главным фактором роста в середине весны стало производство. ИДА в этом секторе поднялся до внушительных 53,7 пунктов. Здесь отмечается заметное увеличение объема новых заказов, уровня занятости и фактического выпуска продукции.

Это классическая механика оживления: появление заказов ведет к загрузке мощностей и росту потребности в кадрах.

Значительный рывок совершило и строительство. Индекс в отрасли вырос до 50,4 после глубокого провала в марте (44,9). Как отмечает экономист Руслан Султанов, сектор крайне чувствителен к внешним условиям.

"Строительная отрасль первой реагирует на деньги, ожидания, бюджетные решения и готовность бизнеса запускать проекты". Руслан Султанов

Однако общая картина остается неоднородной. Эксперты обращают внимание на то, что горнодобывающая промышленность не просто осталась в "минусе", но и ухудшила свои показатели до 48,5.

Для Казахстана это критический момент, так как сырьевой сектор является основным источником валюты и налоговых поступлений. Пока он не выйдет в рост, оптимизм будет держаться исключительно на внутренних отраслях.

Примечание. Индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index, PMI) – это ключевой экономический индикатор, отражающий состояние реального сектора экономики, производства или сферы услуг на основе опросов менеджеров по закупкам. Он позволяет оценить текущие тенденции – рост или спад, – анализируя новые заказы, занятость, выпуск продукции и цены.

Ожидания выше реальности

Важно, что руководители предприятий стали оптимистичней смотреть в будущее.

"Индекс бизнес-климата (ИБК) в апреле 2026 года улучшился, составив 11,1 (в марте – 8,2) за счет улучшения оценки как текущих, так и будущих условий ведения бизнеса. Предприятия также отметили заметное улучшение спроса". Рустем Оразалин

Тем не менее, разрыв между текущей ситуацией (4,4) и ожиданиями на ближайшие шесть месяцев (18,6) остается существенным. Бизнес склонен оценивать будущее гораздо оптимистичнее, чем сегодняшний день.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что компании сталкиваются с серьезными барьерами сегодня.

К негативным факторам предприниматели по–прежнему относят:

высокую налоговую нагрузку;

трудности с защитой прав собственности;

ограниченный доступ к доступным финансам и кредитам.

Разобщенность внутреннего рынка

Данные Нацбанка показывают разный режим экономики по регионам. ИДА фактически делит страну на 3 группы.

Первая группа – уверенный рост. Это область Жетысу (58,6) – явный лидер с отрывом. Также выше 50: Алматы, Астана, Шымкент, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.

Вторая группа – пограничное состояние. Ряд регионов находятся около 50: Алматинская, Жамбылская, Атырауская области и область Улытау.

Третья группа – зона снижения. Актюбинская и Северо-Казахстанская области – около 45,7. Кроме этого ниже 50 остаются Западно-Казахстанская, Мангистауская области и область Абай.

"Такой разброс означает, что одни регионы уже перешли в режим роста, а другие продолжают борьбу со спадом". Руслан Султанов

Анализ Нацбанка показывает, что текущий показатель ИДА в 50,7 пунктов – это лишь балансирование около нейтральной линии. Для устойчивого ускорения необходимо, чтобы позитивная динамика в производстве и строительстве закрепилась на несколько месяцев, а торговля и горнодобывающий сектор смогли преодолеть отрицательную зону.

