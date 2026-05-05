Экономика Казахстана пошла в рост после зимнего спада
Директор департамента денежно–кредитной политики Нацбанка Рустем Оразалин подчеркивает, что динамика улучшилась практически во всех секторах, за исключением добывающего сегмента.
На разных скоростях
Главным фактором роста в середине весны стало производство. ИДА в этом секторе поднялся до внушительных 53,7 пунктов. Здесь отмечается заметное увеличение объема новых заказов, уровня занятости и фактического выпуска продукции.
Это классическая механика оживления: появление заказов ведет к загрузке мощностей и росту потребности в кадрах.
Значительный рывок совершило и строительство. Индекс в отрасли вырос до 50,4 после глубокого провала в марте (44,9). Как отмечает экономист Руслан Султанов, сектор крайне чувствителен к внешним условиям.
"Строительная отрасль первой реагирует на деньги, ожидания, бюджетные решения и готовность бизнеса запускать проекты".Руслан Султанов
Однако общая картина остается неоднородной. Эксперты обращают внимание на то, что горнодобывающая промышленность не просто осталась в "минусе", но и ухудшила свои показатели до 48,5.
Для Казахстана это критический момент, так как сырьевой сектор является основным источником валюты и налоговых поступлений. Пока он не выйдет в рост, оптимизм будет держаться исключительно на внутренних отраслях.
Примечание. Индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index, PMI) – это ключевой экономический индикатор, отражающий состояние реального сектора экономики, производства или сферы услуг на основе опросов менеджеров по закупкам. Он позволяет оценить текущие тенденции – рост или спад, – анализируя новые заказы, занятость, выпуск продукции и цены.
Ожидания выше реальности
Важно, что руководители предприятий стали оптимистичней смотреть в будущее.
"Индекс бизнес-климата (ИБК) в апреле 2026 года улучшился, составив 11,1 (в марте – 8,2) за счет улучшения оценки как текущих, так и будущих условий ведения бизнеса. Предприятия также отметили заметное улучшение спроса".Рустем Оразалин
Тем не менее, разрыв между текущей ситуацией (4,4) и ожиданиями на ближайшие шесть месяцев (18,6) остается существенным. Бизнес склонен оценивать будущее гораздо оптимистичнее, чем сегодняшний день.
По мнению аналитиков, это связано с тем, что компании сталкиваются с серьезными барьерами сегодня.
К негативным факторам предприниматели по–прежнему относят:
- высокую налоговую нагрузку;
- трудности с защитой прав собственности;
- ограниченный доступ к доступным финансам и кредитам.
Разобщенность внутреннего рынка
Данные Нацбанка показывают разный режим экономики по регионам. ИДА фактически делит страну на 3 группы.
Первая группа – уверенный рост. Это область Жетысу (58,6) – явный лидер с отрывом. Также выше 50: Алматы, Астана, Шымкент, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская области.
Вторая группа – пограничное состояние. Ряд регионов находятся около 50: Алматинская, Жамбылская, Атырауская области и область Улытау.
Третья группа – зона снижения. Актюбинская и Северо-Казахстанская области – около 45,7. Кроме этого ниже 50 остаются Западно-Казахстанская, Мангистауская области и область Абай.
"Такой разброс означает, что одни регионы уже перешли в режим роста, а другие продолжают борьбу со спадом".Руслан Султанов
Анализ Нацбанка показывает, что текущий показатель ИДА в 50,7 пунктов – это лишь балансирование около нейтральной линии. Для устойчивого ускорения необходимо, чтобы позитивная динамика в производстве и строительстве закрепилась на несколько месяцев, а торговля и горнодобывающий сектор смогли преодолеть отрицательную зону.
