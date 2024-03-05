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Доллар подешевел на торгах 5 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:42 Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,53 тенге, снихзившись на 2,69 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,60 тенге (-0,13).

Нацбанк установил курс евро в 492,02 тенге, рубля – 4,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,7 тенге, евро – по 487,5-491,5 тенге, российские рубли – по 4,83-4,95 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 5 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,39%, до 82,48 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,52%, до 78,33 долларов за баррель.

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