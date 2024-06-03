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Доллар слегка подешевел на торгах

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,08 тенге (-0,17) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 61,51 тенге (-0,05).

Нацбанк установил курс евро в 485,18 тенге, рубля – в 4,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,7-448,3 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 4,95-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 3 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,17%, до 81,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,12%, до 77,08 доллара за баррель.

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