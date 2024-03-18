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Курс доллара вырос на торгах 18 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 449,30 тенге, поднявшись на 0,64 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,39 тенге (+0,12).

Нацбанк установил курс евро в 488,55 тенге, рубля – в 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,9-450,9 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 18 марта.

Так, стоимость нефти марки Brent впервые с 6 ноября превысила 86 долларов за баррель, цена фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 86 долларов за баррель. 

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ​​мае подорожали на 0,59%, до 81,41 доллара за баррель.

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