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Как выборы президента России повлияют на курс тенге

Рубль, тенге, курс, обмен, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:57 Фото: Zakon.kz
В России началось голосование на выборах президента страны. Как отреагирует на это событие валютный рынок России и как поведет себя курс тенге – Zakon.kz выяснял у финансовых экспертов.

По мнению многих аналитиков, на рубль сейчас оказывают влияние три фактора. Первый фактор – психологический. Его запускают много лет спекулянты перед каждыми выборами главы РФ. Так и сегодня в различных российских СМИ вбрасываются "эксклюзивные новости" о том, что уже после 18 марта рубль будет "пущен на самотек" и его курс к доллару снова превысит роковую отметку в 100 рублей. Второй фактор, который может повлиять на судьбу рубля, – это очередное заседание 22 марта Центробанка по ключевой ставке. Наконец, третий фактор: очень скоро российскому руководству придется изыскивать дополнительные средства для реализации гигантских по масштабам программ, которые Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию.

В целом же эксперты полагают, что ничего страшного с рублем не произойдет.

Так, известный российский экономист Михаил Зельцер отметил, что спекулянты могут спровоцировать атаку на курс рубля во время выборов, но курс быстро придет в норму. Доллар вернется к отметке около 90 рублей, а евро останется на уровне 98 рублей, отметил он в разговоре с "Бизнес Online".

После выборов президента РФ рубль если и ослабнет, то незначительно. Такую точку зрения высказал другой российский аналитик – Александр Бахтин. По его прогнозу, сразу после выборов доллар может стоить 91 рубль, а евро –99 рублей. Рубль в этом случае будут защищать интервенции ЦБ России, временный контроль репатриации, продажи экспортной выручки и сохранение ЦБ текущей ключевой ставки, сказал Бахтин в интервью "Газете.Ru".

Есть еще один негативный момент, который может повлиять на судьбу не только рубля, но и всех мировых валют. Это заседание Федеральной резервной системы США, которое ожидается на следующей неделе. В последнее время действие ФРС усиливает давление доллара на другие мировые валюты. Очень вероятно, что это давление получит новый импульс.

рубль, доллар, курс, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:57

Динамика курса рубля по отношению к доллару. Фото: Банки.ру

Что касается реакции тенге на выборы в России и возможные колебания рубля, то переживать здесь особо не стоит, хотя валютный рынок Казахстана очень чутко реагирует на каждое, даже самое ничтожное, движение рубля. Это неудивительно, ведь Россия – основной экономический партнер нашей страны, полагает казахстанский экономист Тулеген Аскаров.

Ко всеобщему удивлению, сегодня можно констатировать, что российская экономика чувствует себя очень неплохо. Несмотря на военные расходы, на сильнейшее санкционное давление, Россия показывает положительную динамику по всем параметрам, включая стабильность курса рубля. Это отмечают независимые агентства, например, Bloomberg. Да, были моменты, когда рубль стремительно обесценивался, потом так же стремительно укреплялся, но, в целом, к выборам президента рубль подошел достаточно уверенно. И это не может не отражаться на положении тенге. Довольно долгое время мы видим, что рубль по отношению к тенге держится на уровне 4,90. Тулеген Аскаров

С другой стороны, нужно отдать должное действиям руководства Национального банка РК, которое принимает целый комплекс мер по отношению тенге к рублю, продолжает Аскаров. Например, разрешения банкам второго уровня о вывозе рублевой массы в Россию. Еще один пример – мягкая и плавная трансформация российских банков, работающих в Казахстане.

"Вы помните, как под контроль государства в лице холдинга "Байтерек" был передан Сбербанк России в Казахстане и стал Береке банком, дочка Альфа-банка была куплена банком ЦентрКредит и потом бесследно растворилась. А еще один российский банк – ВТБ – благополучно работает, обслуживая как российских, так и казахстанских клиентов".Тулеген Аскаров
курс, тенге, валюта, рубль, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:57

Официальный курс рубля к тенге от 15 марта 2024 года. Фото: НРБК

Также, по мнению эксперта, обсуждая пару "тенге-рубль", надо обязательно брать во внимание усиливающееся экономическое сотрудничество Казахстана и России. Интересный факт: если по итогам 2023 года товарооборот Казахстана с Россией уменьшился на 0,5% (и составил $26 млрд), то объем инвестиций из России в Казахстан увеличился сразу на 40,1% и достиг $1,76 млрд.

Все сказанное говорит о том, что проходящие выборы президента России никак не могут повлиять на курсы валют двух стран, подытожил Тулеген Аскаров.

Для справки. Выборы в России продлятся три дня – до 17 марта. За место главы государства будут бороться четыре кандидата. Центризбирком РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Кроме Владимира Путина в списке есть Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков ("Новые люди").

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