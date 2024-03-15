Курс доллара продолжил снижение на торгах 15 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,58 тенге, снизившись еще на 0,45 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,26 тенге (–0,15).

Нацбанк установил курс евро в 491,29 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,1-451,1 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 4,81-4,93 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 15 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,53%, до 84,97 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,53%, до 80,83 долларов за баррель.