Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 марта

Фото: unsplash

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 448,66 тенге, снизившись на 0,37 тенге, передает Zakon.kz.

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