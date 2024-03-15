Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 марта
Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 448,66 тенге, снизившись на 0,37 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро также снизился и составил 488,65 тенге (-2,47).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,88 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,26 тенге (–0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,1-451,1 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 4,81-4,93 тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript