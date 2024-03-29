Курсы валют на выходные дни: 30 и 31 марта
Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,77 тенге, снизившись на 1,35 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро понизился до 482,14 тенге (-1,71).
Средневзвешенный курс российского рубля составит 4,83 тенге (-0,01).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,5 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.
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