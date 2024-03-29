Курсы валют на выходные дни: 30 и 31 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,77 тенге, снизившись на 1,35 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро понизился до 482,14 тенге (-1,71).

Средневзвешенный курс российского рубля составит 4,83 тенге (-0,01).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.