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Курсы валют на выходные дни: 30 и 31 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 17:10 Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара достиг 446,77 тенге, снизившись на 1,35 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро понизился до 482,14 тенге (-1,71).

Средневзвешенный курс российского рубля составит 4,83 тенге (-0,01).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,5 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

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