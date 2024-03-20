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Законодательство РК

В Казахстане ведут расследования в отношении крупных иностранных проектов

Борьба с финпирамидами в Казахстане, АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Агентстве по финансовому мониторингу РК (АФМ) озвучили масштабы проделанной работы по противодействию финансовым пирамидам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 20 марта в АФМ, по поручению главы ведомства Дмитрия Малахова запущен специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам". Его главная цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.

"Для этого агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено почти 1 тыс. ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети Интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата", – озвучили данные в АФМ.

Таким образом предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан.

По семи крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus – приговор вынесен 23.02.2024 г.).

Для их полной ликвидации агентство проинформировало партнеров по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

"Отметим, что финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом", – сообщили в агентстве.

В связи с этим АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Накануне, 18 марта, сообщалось, что в Казахстане расширили список организаций с признаками финпирамид.

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