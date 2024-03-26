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Доллар подешевел на торгах после праздников

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 450,07 тенге, снизившись на 1,08 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,20 тенге (-0,34).

Нацбанк установил курс евро в 489,13 тенге, рубля – в 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,9-452,9 тенге, евро – по 488-492 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 26 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,08%, до 86,01 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,06%, до 81,90 доллара за баррель.

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