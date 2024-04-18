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Доллар подешевел на торгах 18 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 447,40 тенге, снизившись на 1,33 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,76 тенге (-0,06).

Нацбанк установил курс евро в 477,93 тенге, рубля – в 4,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,9-449,5 тенге, евро – по 478-482 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,37%, до 86,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,42%, до 82,34 доллара за баррель.

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