Какие коммунальные услуги подорожали в Казахстане заметнее всего за год

В Казахстане по итогам февраля 2024 года платные услуги подорожали на 12,8% за год. Какие и насколько, расскажет Zakon.kz.

Анализ роста цен проводился на жизненно необходимые услуги для населения – коммунальные услуги и мобильную связь. Это те услуги, за которые казахстанцы платят всегда, пишет finprom.kz.

Так, за год цены на услуги водоотведения увеличились на 33,9% – больше, чем на любые другие коммунальные услуги. Это более чем в 2,5 превышает рост цен в целом по сектору услуг.

Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным коммунальным услугам:

• рост цен на центральное отопление составил 30,9% за год;

• на холодную воду – 30,8%;

• на вывоз мусора – 30,7%;

• на горячую воду – 29,4%;

• на электроэнергию – 19,9%.

То есть рост в цене всех вышеперечисленных услуг в разы превышает показатель удорожания в среднем по сектору услуг.

Тем временем цены на услуги мобильной связи показали меньший рост, чем в среднем по сектору: на 12,4% за год.

Фото: finprom.kz

По данным аналитиков, в большинстве случаев причина роста цен заключается в инвестициях.

"Коммунальные услуги и сфера связи – инвестоемкие секторы, в которых на постоянной основе необходимы большие объемы капвложений. Отсутствие таких вложений приводит к катастрофическим ситуациям вроде тех, что произошли в Экибастузе, Риддере и прочих пострадавших населенных пунктах страны", – говорится в анализе.

Инвестиции также необходимы для обновления основных средств, сокращения уровня износа и снижения риска аварий, а также для ввода в эксплуатацию новых мощностей. Как известно, с прошлого года действует государственный проект "Тариф в обмен на инвестиции", на основе которого коммунальщики поднимают цены.

В результате чего за январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования выросли на 56,3% за год, до 1,2 трлн тенге.

В свою очередь в секторе водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов инвестиции в основной капитал увеличились на 23,6% за год, до 598,6 млрд тенге.

Тем временем инвестиции операторов связи по итогам января-декабря 2023 года увеличились более чем в 2,5 раза, до рекордных 451,7 млрд тенге. То есть цены на услуги связи в 2023 году выросли всего на 12,4%, а инвестиции в секторе – в несколько раз.



Аналитики отметили еще один немаловажный момент: инвестиции участников сектора связи на 99% состоят из собственных средств бизнеса, в то время как инвестиции в сфере коммунальных услуг включают в себя немалую долю бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков. Таким образом, казахстанцы платят за инвестиции в сектор коммунальных услуг не только через повышение тарифов, но и через налоги в госбюджет.

Кроме того, в Казахстане активно внедряют сеть пятого поколения 5G, которая также требует существенных вложений. А сектор связи является драйвером развития цифровизации и в целом экономики страны.

Вместе с ростом капвложений отмечается и рост качества услуг.

"Так, к примеру, за год скорость мобильного интернета в Казахстане увеличилась на 50,8%, и этот показатель является самым высоким среди стран ЕАЭС и ЦА. Несмотря на это, цены на связь в РК – одни из самых низких в мире", – отмечают аналитики.

Кроме того, в анализе указывается, что расходы на услуги связи составляют несущественную долю в структуре общих расходов населения: 3,1% в четвертом квартале 2023 года. Для сравнения: на прочие коммунальные услуги, стоимость которых жестко контролируется государством, в том же периоде приходилось от 4,3% до более чем 6% потребительских расходов, а расходы на самое базовое – еду – составляли почти половину всех расходов населения, а точнее, 47%.

Также отмечается, что, если рассматривать многолетнюю динамику, то доля расходов на связь от всех расходов населения всегда была невелика, и даже наблюдается некоторое сокращение показателя, что и логично, если прочие услуги подорожали сильнее. В целом значение варьируется в узком диапазоне – всего 3,1-3,9%.