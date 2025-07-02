Казахстанцы стали активнее страховаться: число договоров выросло на 26%
По состоянию на 1 июня 2025 года, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, страховой сектор РК включает в себя 25 страховых организаций: 10 компаний по страхованию жизни и 15 компаний по общему страхованию. Это свидетельствует о сформированной структуре рынка, способной покрывать различные сегменты страховых услуг.
Динамика активов, обязательств и собственного капитала
Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам мая 2025 года увеличились на 0,8%, достигнув 3,4 трлн тенге. С начала 2025 года рост составил 8,1%. Этот прирост объясняется, согласно отчетным данным, увеличением доходов от страховой деятельности.
Структура активов на 1 июня 2025 года характеризуется высокой долей ценных бумаг – 71,8% (2,4 трлн тенге). Данное распределение активов может указывать на стратегию инвестирования в относительно ликвидные и стабильные инструменты.
Доля денежных средств и вкладов в банках второго уровня составляет 6,7% (225,1 млрд тенге), а страховая дебиторская задолженность – 4,5% (151,2 млрд тенге).
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за май 2025 года возросли на 0,7% до 2,4 трлн тенге. С начала 2025 года рост составил 9,4%, что связывается с увеличением страховых резервов по заключенным договорам. Рост обязательств, сопоставимый с ростом активов, является естественным следствием расширения портфеля страховых договоров.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций увеличился на 1,2%, составив 992 млрд тенге. С начала 2025 года его прирост составил 5,0%. Причиной роста названа чистая прибыль, полученная за отчетный период (в мае 2025 года страховыми организациями получена прибыль в размере 31,8 млрд тенге, а чистая прибыль с начала 2025 года – 74,4 млрд тенге).
Положительная динамика прибыли и капитала может быть результатом как роста доходов, так и оптимизации операционных расходов.
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Рост страховых премий и количества договоров
Количество заключенных договоров страхования с физическими и юридическими лицами с начала 2025 года достигло 10,5 млн, что на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной прирост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (рост на 38,8% или 1,1 млн договоров). Это может свидетельствовать как о повышении спроса на данный вид страхования, так и об активизации продаж со стороны страховых компаний.
Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за май 2025 года составили 130,9 млрд тенге. Общий объем страховых премий с начала 2025 года достиг 674,5 млрд тенге, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Анализ по видам страхования
Добровольное личное страхование. Объем страховых премий за май 2025 года составил 60,9 млрд тенге, а с начала 2025 года – 325,4 млрд тенге, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост обусловлен увеличением собранных премий по страхованию от несчастных случаев на 79,6% (до 69,4 млрд тенге) и пенсионному аннуитетному страхованию на 42% (до 122,8 млрд тенге). Это связано с изменением потребительских предпочтений, законодательными стимулами и, соответственно, усилением маркетинговой активности страховщиков.
Добровольное имущественное страхование. Страховые премии в мае текущего года составили 48,7 млрд тенге, а с начала 2025 года – 240,4 млрд тенге, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в основном связан с увеличением собранных премий по классу страхования гражданско-правовой ответственности на 34,9% и страхования имущества от ущерба на 14,0%.
Обязательное страхование. За май 2025 года собрано страховых премий на сумму 21,4 млрд тенге, а с начала 2025 года – 108,7 млрд тенге, что на 7,0% больше. Рост связан с увеличением премий по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (увеличение на 23,9% до 48,0 млрд тенге).
Страховые выплаты
Страховые выплаты за май 2025 года составили 34,8 млрд тенге, а с начала 2025 года – 166,7 млрд тенге, что на 40,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего осуществлено 117,3 тыс. выплат.
Увеличение объема выплат при общем росте премий является нормальным процессом в страховом бизнесе любой страны. Динамика выплат здесь отражает как увеличение числа страховых случаев, так и повышение качества урегулирования убытков.
Значительный рост страховых премий, особенно в добровольных видах страхования, наряду с заметным увеличением количества заключенных договоров, свидетельствует о постепенном углублении проникновения страховых услуг в экономику и сознание населения.
Это может быть результатом как повышения финансовой грамотности, так и активной экспансии страховых компаний на рынок.
Нынешняя динамика указывает на переход казахстанского страхового рынка в фазу зрелого развития, но до роли полноценного финансового института страховому рынку РК еще далеко.
Ранее мы рассказали, как рост аварийности в Казахстане стимулирует рынок автострахования.