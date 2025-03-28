Какую налоговую отчетность нужно сдать до 1 апреля

В Казахстане 31 марта 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что по итогам 2024 года необходимо представить следующие ФНО:

Декларации по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00).

Декларации по ИПН (ф. 220.00, 240.00).

Декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (ф. 531.00).

Декларацию по налогу на сверхприбыль (ф. 540.00).

Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат (ф. 560.00).

Декларацию по альтернативному налогу на недропользование (ф. 600.00).

Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (ф. 700.00).

Реестр договоров аренды (пользования) (ф. 871.00).

Декларацию для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета (ф. 912.00).

Декларацию для плательщиков единого земельного налога (ф. 920.00).

Кроме того, за 4 квартал 2024 года представляется Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04).

Не позднее 1 апреля 2025 года физлицам необходимо уплатить налог на транспортные средства за 2024 год.