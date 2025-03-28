#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Финансы

Какую налоговую отчетность нужно сдать до 1 апреля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:51 Фото: freepik
В Казахстане 31 марта 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что по итогам 2024 года необходимо представить следующие ФНО:

  • Декларации по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00).
  • Декларации по ИПН (ф. 220.00, 240.00).
  • Декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (ф. 531.00).
  • Декларацию по налогу на сверхприбыль (ф. 540.00).
  • Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат (ф. 560.00).
  • Декларацию по альтернативному налогу на недропользование (ф. 600.00).
  • Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (ф. 700.00).
  • Реестр договоров аренды (пользования) (ф. 871.00).
  • Декларацию для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета (ф. 912.00).
  • Декларацию для плательщиков единого земельного налога (ф. 920.00).

Кроме того, за 4 квартал 2024 года представляется Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04).

Не позднее 1 апреля 2025 года физлицам необходимо уплатить налог на транспортные средства за 2024 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Лучше биткоина: сколько можно заработать на золоте в Казахстане за год
Финансы
11:14, Сегодня
Лучше биткоина: сколько можно заработать на золоте в Казахстане за год
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта
Финансы
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта
Выдержит ли экономика Казахстана падение цен на нефть – прогноз финансистов
Финансы
10:29, Сегодня
Выдержит ли экономика Казахстана падение цен на нефть – прогноз финансистов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: