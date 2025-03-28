Какую налоговую отчетность нужно сдать до 1 апреля
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В Казахстане 31 марта 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за 2024 год, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что по итогам 2024 года необходимо представить следующие ФНО:
- Декларации по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00).
- Декларации по ИПН (ф. 220.00, 240.00).
- Декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (ф. 531.00).
- Декларацию по налогу на сверхприбыль (ф. 540.00).
- Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат (ф. 560.00).
- Декларацию по альтернативному налогу на недропользование (ф. 600.00).
- Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (ф. 700.00).
- Реестр договоров аренды (пользования) (ф. 871.00).
- Декларацию для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета (ф. 912.00).
- Декларацию для плательщиков единого земельного налога (ф. 920.00).
Кроме того, за 4 квартал 2024 года представляется Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04).
Не позднее 1 апреля 2025 года физлицам необходимо уплатить налог на транспортные средства за 2024 год.
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