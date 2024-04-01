Нацбанк Казахстана планирует продать миллиард долларов из Нацфонда

1 апреля 2024 года в Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали о ситуации на валютном рынке страны, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в монетарном регуляторе, по итогам марта курс тенге укрепился на 0,9% – до 446,77 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до 225 млн долларов. Общий объем торгов составил 3,8 млрд долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 млрд долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов", – говорится в сообщении.

По данным НБК, продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за март составили 748 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда достигла 19% от общего объема торгов и не более 44 млн долларов в день.

При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

Также сообщается, что для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в марте продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов, или порядка 13% от общего объема рынка.

"Валютных интервенций в марте Национальный банк не проводил". Пресс-служба НБК

Вместе с тем в монетарном регуляторе отметили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

Ранее в Нацбанке Казахстана заявили, что годовая инфляция в феврале 2024 года замедлилась в большинстве регионов страны, наибольшие значения были зафиксированы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Подробности по ссылке.