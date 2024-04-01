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Что в Казахстане заметно подорожало, рассказали в Бюро нацстатистики

Что в Казахстане заметно подорожало, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 12:51 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики 1 апреля 2024 года опубликовало данные по инфляции в стране в марте и за год, сообщает Zakon.kz.

Динамика цен за месяц

Согласно информации бюро, в марте 2024 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,7% (в феврале т. г. – 1,1%). Цены на платные услуги повысились на 1,1%, продовольственные товары – на 0,6%, непродовольственные – на 0,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на водоотведение на 6,1%, электроэнергию – на 5,9%, холодную воду – на 4,4%, отопление центральное – на 2,4%, горячую воду – на 2,3%.

Услуги гостиничного обслуживания подорожали на 1,7%, общественного питания – на 1,2%, парикмахерских – на 0,8%.

Цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в том числе:

  • яблоки на 4,7%;
  • виноград, морковь – по 2,7%;
  • капусту белокочанную – на 1,4%.

Повышение цен отмечено на сахар-песок – на 3,2%, яйца – на 1,5%, кисломолочные продукты – на 1,3%, молоко питьевое, хлеб – по 0,9%. Подешевели огурцы на 7,1%, масло подсолнечное – на 5,7%, лук репчатый – на 5%, крупа гречневая – на 3%.

Прирост цен в марте 2024 года отмечен и на мелкие электробытовые приборы на 3,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 2,5%, легковые автомобили подержанные – на 1,7%, текстильные изделия – на 0,6%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Павлодарской области – 2,1%, самая низкая в Туркестанской области – 0,2%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Жетысуской области – на 1,1%, непродовольственные товары – в Шымкенте на 1,2%, платные услуги – в Павлодарской области на 5,8%.

Инфляция за год

Инфляция в марте 2024 года в годовом исчислении составила 9,1%. Цены на платные услуги повысились на 13,2%, непродовольственные товары – на 8,2%, продовольственные товары – на 6,9%.

По сравнению с мартом 2023 года тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг:

  • на водоотведение повысились на 42%;
  • холодную воду – на 36,5%;
  • отопление центральное – на 33,2%;
  • горячую воду – на 31,9%;
  • вывоз мусора – на 30,7%;
  • электроэнергию – на 26,1%.

Цены на ацетилсалициловую кислоту повысились на 61,9%, парацетамол – на 47,4%, активированный уголь – на 32,7%, фенистил Нью капли – на 24,9%.

Виноград подорожал на 40,4%, капуста белокочанная – на 25,9%, рис – на 22,7%, яйца – на 19%, яблоки – на 18,3%.

Напротив, в годовом выражении подешевел лук репчатый – на 45%, крупа гречневая – на 25,1%, масло подсолнечное – на 24,6%, сахар-песок – на 10,1%.

12 марта премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны. 

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Ирина Капитанова
Бюро национальной статистики Казахстан
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