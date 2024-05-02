Как выросли цены и тарифы за год и за месяц, рассказали в Бюро нацстатистики

По данным Бюро национальной статистики, в апреле 2024 года месячная инфляция замедлилась и составила 0,6%, сообщает Zakon.kz.

В структуре инфляции рост составил на:

платные услуги – 0,7%;

продовольственные товары – 0,3%;

непродовольственные товары – на 0,7%.

При этом среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Жетысуской области – 1,1%, самая низкая – в Абайской, Павлодарской и Туркестанской областях – 0,3%.



За год инфляция достигла 8,7%. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,4 процентных пункта), жилищные услуги (2,2 процентных пункта), одежда и обувь (1,1 процентных пункта).

В частности, за год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 8%, мясо и мясопродукты – на 5,6%. Яйца подорожали на 14,4%, безалкогольные напитки – на 9,1%, молочные продукты – на 8%.

Повышение цен также зафиксировано на рис – на 19,8%, минеральную и питьевую воду – на 17,3%, фрукты свежие – на 16,8%, прохладительные напитки – на 13,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 13,4%, фруктовые и овощные соки – на 12%, масло сливочное – на 11,9%, рыбу свежую – на 11,8%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта – на 10%, молоко пастеризованное – на 9,9%.

Снижение же цен наблюдалось на лук репчатый на 51,1%, масло подсолнечное – на 24,9%, крупу гречневую – на 24,4%, картофель – на 10,1%, сахар-песок – на 5,3%.

Вместе с тем услуги ЖКХ стали дороже на 16,7%, а их вклад в инфляцию составил 2,2 процентных пункта.

По сравнению с апрелем прошлого года тарифы на водоотведение повысились на 43,6%, холодную воду – на 36,9%, отопление центральное – на 33,5%, горячую воду – на 31%, вывоз мусора – на 30,7%, электроэнергию – на 29%.

Цены на услуги в области отдыха и спортивных мероприятий увеличились на 14,3%, санаториев – на 13,6%, здравоохранения – на 13,2%, сотовой связи – на 12,4%, ритуальные услуги – на 11,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,7%, общественного питания – на 9,3%.

Проезд в такси подорожал на 12,1%, городским автобусом – на 9,3%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 7,9%, междугородним автобусом – на 6,6%.



Фармацевтическая продукция подорожала на 11,5%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 11,4%, мебель и предметы домашнего обихода, одежда и обувь – по 11,2%, товары личного пользования – на 9,6%, посуда – на 6,6%, строительные материалы – на 6,3%.

Сжиженный газ в баллонах стал дороже на 12,3%.

По сравнению с апрелем прошлого года тарифы на отопление стали выше на 33,5%, электроэнергия подорожала на 29%, холодная вода – на 36,9%, аренда жилья – на 8,5%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,5%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят подходы к формированию статданных.