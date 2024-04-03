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Курс доллара немного снизился на торгах 3 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,91 тенге, снизившись на 0,55 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 61,66 тенге (+0,03).

Нацбанк установил курс евро в  480,83 тенге, рубля – 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,9-448,7 тенге, евро – по 481,5-485,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,07%, до 88,86 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,12%, до 85,05 доллара за баррель.

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