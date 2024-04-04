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Курс доллара снизился на торгах 4 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,49 тенге, снизившись на 0,42 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 481,55 тенге, рубля – в 4,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,3-448,1 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,32%, до 89,06 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,34%, до 85,14 доллара за баррель.

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