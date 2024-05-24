Прогноз: насколько может вырасти курс доллара и снизиться базовая ставка к 2026 году

Национальный Банк Казахстана поделился результатами макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, где представлены прогнозы по курсу доллара, базовой ставке, ВВП до 2026 года. Подробнее в материале Zakon.kz.

Согласно результатам майского опроса Нацбанка по отдельным показателям прогнозы улучшились. Так, в 2024 году эксперты ожидают укрепления курса USD/KZT до 453 тенге за доллар США, против прежней оценки в 470 тенге (средняя оценка за год). На 2025 год ожидания снизились с 485,4 до 470,1 тенге за доллар, а в 2026 году – с 507,9 до 475,4 тенге за доллар.

Прогноз по базовой ставке на текущий год не изменился и остался на уровне 14% в среднем за год. При этом на 2025 год ожидается снижение ставки до 10,9% (по сравнению 11,2% в апреле), а к 2026 году до 9,2% (против 9,8% ранее).

"Базовая ставка, при которой денежно–кредитная политика поддерживает в долгосрочном периоде инфляцию и инфляционные ожидания на цели и ВВП на потенциальном уровне, по–прежнему оценивается на уровне 8%", – отмечается в результатах опроса.

Фото: Zakon.kz

Прогнозы по росту экономики Казахстана также пересмотрены на 2024 и 2026 годы – до 4,3% и 4,5% соответственно. На 2025 прогнозы не изменились. При этом, респонденты оценивают средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 5 лет на уровне 4,1%.

Оценки по уровню инфляции на 2024–2025 годы существенно не поменялись 8,5% и 6,8%. Предыдущий результат – 8,4% и 7% соответственно. При этом, в 2026 году эксперты ожидают сохранения инфляции на уровне 6%, при таргете в 5%.

Фото: Национальный банк РК

Прогнозы по цене на нефть не претерпели существенных изменений. Участники опроса ожидают, что цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,3 доллара США, против 81 доллара ранее. Ожидания на следующие два года сохранились на прежнем уровне – 80 долларов за баррель.