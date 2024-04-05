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Законодательство РК

Изменилась форма декларации о доходах и имуществе

Изменилась форма декларации о доходах, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 09:53 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 29 марта 2024 года внес изменения и дополнения в форму декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления, сообщает Zakon.kz.

Изменения оптимизируют форму декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) и декларируемых сведений.

Так, сокращен перечень декларируемых сведений за счет исключения сведений о доходах (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты) и имуществе (о приобретении или отчуждении), поступающих в органы государственных доходов на основании налоговых деклараций, сведений уполномоченных органов, организаций и иных источников.

Также определен круг лиц, обязанных представлять декларацию о доходах и имуществе физического лица в поэтапном порядке с 2022 года, 2024 года, 2025 года, 2026 года.

Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица:

с 2024 года:

  • руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами;
  • индивидуальными предпринимателями и их супругами;

с 2025 года:

  • совершеннолетними лицами;
  • гражданами Республики Казахстан;
  • кандасами;
  • лицами, имеющими вид на жительство;
  • иностранцами или лицами без гражданства, являющимися резидентами Республики Казахстан;

иностранцами или лицами без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода одного из условий:

  • имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории РК;
  • доли участия в жилищном строительстве на территории Республики Казахстан;

одним из законных представителей любого из следующих лиц:

  • совершеннолетнего лица, которое признано недееспособным, ограниченно дееспособным;

лица, не достигшего 18-летнего возраста (совершеннолетия) при наступлении у данного лица по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, любого из следующих случаев:

  • наличие на праве собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;
  • наличие доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами РК;
  • наличие на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, суммы денег совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя;
  • наличие суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) и (или) суммы задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного). 

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2024 года и распространяется на связанные с налоговыми обязательствами по представлению декларации физического лица за 2023 год, правоотношения, возникающие с 1 января 2024 года.

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