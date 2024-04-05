Изменилась форма декларации о доходах и имуществе

Министр финансов приказом от 29 марта 2024 года внес изменения и дополнения в форму декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления, сообщает Zakon.kz.

Изменения оптимизируют форму декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) и декларируемых сведений.

Так, сокращен перечень декларируемых сведений за счет исключения сведений о доходах (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты) и имуществе (о приобретении или отчуждении), поступающих в органы государственных доходов на основании налоговых деклараций, сведений уполномоченных органов, организаций и иных источников.

Также определен круг лиц, обязанных представлять декларацию о доходах и имуществе физического лица в поэтапном порядке с 2022 года, 2024 года, 2025 года, 2026 года.

Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица:

с 2024 года:

руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами;

индивидуальными предпринимателями и их супругами;

с 2025 года:

совершеннолетними лицами;

гражданами Республики Казахстан;

кандасами;

лицами, имеющими вид на жительство;

иностранцами или лицами без гражданства, являющимися резидентами Республики Казахстан;

иностранцами или лицами без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода одного из условий:

имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории РК;

доли участия в жилищном строительстве на территории Республики Казахстан;

одним из законных представителей любого из следующих лиц:

совершеннолетнего лица, которое признано недееспособным, ограниченно дееспособным;

лица, не достигшего 18-летнего возраста (совершеннолетия) при наступлении у данного лица по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, любого из следующих случаев:

наличие на праве собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;

наличие доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами РК;

наличие на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, суммы денег совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя;

наличие суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) и (или) суммы задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного).

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2024 года и распространяется на связанные с налоговыми обязательствами по представлению декларации физического лица за 2023 год, правоотношения, возникающие с 1 января 2024 года.