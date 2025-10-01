Определение перечня и стоимости цифровых активов: новые правила с 2026 года
Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся расчетной денежной единицей и (или) законным платежным средством, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных.
Для определения стоимости цифровых активов Комитет госдоходов использует информацию, размещенную на интернет-ресурсе CoinMarketCup.
Стоимость цифровых активов определяется ежедневно в рабочий день, в который CoinMarketCup проводит торги по цифровым активам.
За стоимость цифровых активов берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившаяся по итогам суток на CoinMarketCup.
При этом в нерабочие дни применяется стоимость цифровых активов, определенная в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
Стоимость цифровых активов для определения дохода лица от деятельности по цифровому майнингу, цифрового майнингового пула и биржи цифровых активов определяется на дату получения цифровых активов.
Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость в иностранной валюте, конвертируются в тенге с применением официального курса обмена валюты, установленного Нацбанком на дату получения цифровых активов.
КГД заключает договор о государственных закупках услуг по представлению доступа к информационному сервису для налогового администрирования с физическим или юридическим лицом, имеющим интернет-ресурс для публикации сведений о стоимости цифровых активов.
Указывается, что КГД на своем официальном интернет-ресурсе публикует сведения о лице, заключившем договор и ссылку на его интернет-ресурс.
Лицо, заключившее договор ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, публикует на принадлежащем ему интернет-ресурсе стоимость цифровых активов согласно перечню.
Лица, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу, цифровому майнинговому пулу, а также биржи цифровых активов для определения дохода по полученным цифровым активам, которые не вошли в перечень, используют стоимость цифровых активов, размещенных на интернет-ресурсе.
В перечень цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации, входят:
- Bitcoin;
- Ethereum;
- Litecoin;
- Tether USDt;
- BNB;
- Cardano;
- Solana;
- STEPN;
- Polygon;
- EOS;
- Chainlink;
- TRON;
- Biteeu Commodities Exchange Gold и другие.
Всего в данном перечне 114 криптовалют.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.