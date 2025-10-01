#АЭС в Казахстане
Право

Определение перечня и стоимости цифровых активов: новые правила с 2026 года

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 08:49 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 25 сентября 2025 года утвердил Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечень их видов, сообщает Zakon.kz.

Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся расчетной денежной единицей и (или) законным платежным средством, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных.

Для определения стоимости цифровых активов Комитет госдоходов использует информацию, размещенную на интернет-ресурсе CoinMarketCup.

Стоимость цифровых активов определяется ежедневно в рабочий день, в который CoinMarketCup проводит торги по цифровым активам.

За стоимость цифровых активов берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившаяся по итогам суток на CoinMarketCup.

При этом в нерабочие дни применяется стоимость цифровых активов, определенная в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Стоимость цифровых активов для определения дохода лица от деятельности по цифровому майнингу, цифрового майнингового пула и биржи цифровых активов определяется на дату получения цифровых активов.

Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость в иностранной валюте, конвертируются в тенге с применением официального курса обмена валюты, установленного Нацбанком на дату получения цифровых активов.

КГД заключает договор о государственных закупках услуг по представлению доступа к информационному сервису для налогового администрирования с физическим или юридическим лицом, имеющим интернет-ресурс для публикации сведений о стоимости цифровых активов.

Указывается, что КГД на своем официальном интернет-ресурсе публикует сведения о лице, заключившем договор и ссылку на его интернет-ресурс.

Лицо, заключившее договор ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, публикует на принадлежащем ему интернет-ресурсе стоимость цифровых активов согласно перечню.

Лица, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу, цифровому майнинговому пулу, а также биржи цифровых активов для определения дохода по полученным цифровым активам, которые не вошли в перечень, используют стоимость цифровых активов, размещенных на интернет-ресурсе.

В перечень цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации, входят:

  • Bitcoin;
  • Ethereum;
  • Litecoin;
  • Tether USDt;
  • BNB;
  • Cardano;
  • Solana;
  • STEPN;
  • Polygon;
  • EOS;
  • Chainlink;
  • TRON;
  • Biteeu Commodities Exchange Gold и другие.

Всего в данном перечне 114 криптовалют.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
