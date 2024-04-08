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Что важно знать о будущих пенсиях молодым казахстанцам

пенсии, молодое поколение, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 13:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда разъяснили, для чего в Казахстане ввели обязательные пенсионные выплаты работодателя (ОПВР) и из чего будут складываться пенсии в будущем у сегодняшнего молодого населения страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве труда 8 апреля, на сегодня у старшего поколения пенсионные выплаты состоят из трех частей: выплата по возрасту (так называемая солидарная пенсия), государственная базовая пенсия и накопительная. Две из которых уплачиваются на пожизненной основе.

"Более молодые работники в дальнейшем будут иметь только две составляющие пенсии: государственную базовую и накопительную пенсии. То есть при исчерпании пенсионных накоплений до конца жизни будет выплачиваться только государственная базовая пенсия", – сообщили в министерстве.

Однако в будущем накопления, сформированные за счет ОПВР, позволят обеспечить молодому поколению дополнительный уровень пенсии на пожизненной основе.


"Уплата ОПВР за лиц, родившихся после 1 января 1975 года, связана с отсутствием у этой категории людей в большинстве своем права на солидарную пенсию", – пояснили в Минтруда.

Ранее мы писали, что с 1 января 2024 года накопительная система Казахстана дополнена новым компонентом – обязательными пенсионными взносами работодателя. Каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов от дохода работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников. Оплата взносов производится из средств работодателя, но их размер рассчитывается от дохода работника. В 2024 году это 1,5%. Каждый год до 2028 года размер взноса будет увеличиваться и в 2028 году составит 5%. Подробнее об этой системе можно почитать здесь

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