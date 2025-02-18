Что изменилось в кредитовании бизнеса и населения за год

Общий объем кредитов экономике в Казахстане продолжает увеличиваться. Подробнее о том, как изменилась динамика кредитования бизнеса и населения за год – в материале Zakon.kz.

Национальный банк РК представил данные по кредитованию экономики по состоянию на 1 января 2025 года. Согласно статданным финансового регулятора кредиты экономике в расширенном определении достигли 41,9 трлн тенге, увеличившись за 2024 год на 20,8%. При этом по сравнению с декабрем рост составил 2,42% (с 40,9 трлн тенге).

Поясним, что согласно информации Нацбанка – кредиты экономике в расширенном определении представляют собой данные об остатках фактической задолженности по кредитам банковского сектора, ипотечных организаций, различных субъектов квазигосударственного сектора и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Фото: Zakon.kz

По категориям заемщиков 46,4% от суммарного объема кредитов приходилось на кредиты бизнесу и 53,6% – на кредиты населению. Отметим, что доля кредитования бизнеса увеличилась по сравнению с предыдущими двумя месяцами, однако оказалась ниже, чем на январь 2024 года (47,5%). В процентном выражении кредиты бизнесу выросли на 17,9% за год, населению – на 23,5%.

Фото: Zakon.kz

В общем объеме кредитов экономике 85,9% (35,9 трлн тенге) приходится на банковский сектор, кредиты организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составили 6,6% (2,8 трлн тенге).

Валюты кредитов

Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 18,9% по сравнению с январем 2024 года, до 37,6 трлн тенге. Более существенно приросли кредиты в иностранной валюте – на 41,9%, до 4,2 трлн тенге. В Нацбанке отметили, что эти кредиты увеличились в том числе за счет валютной переоценки.

При этом доля кредитования в нацвалюте за год снизилась с 91,4 до 89,9%, а в инвалюте выросла с 8,6% на январь 2024 года до 10,1% на январь 2025-го.

Фото: Zakon.kz

Стоит также отметить, что объем кредитов населению в иностранной валюте заметно снизился, с 3,8 млрд тенге до 2,6 млрд тенге, или на 31,6% за год. В то же время кредиты бизнесу в инвалюте выросли с 2,9 трлн в январе 2024-го до 4,2 трлн тенге в январе текущего года, рост составил 41,9% за год. Кредиты бизнесу в тенге приросли за год на 12,6%, до 15,2 трлн тенге, населению – на 23,4%, до 22,4 трлн тенге.

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