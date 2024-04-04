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Более 630 млн тенге перевели казахстанцы в фонд "Қазақстан халқына" для пострадавших от паводков

Казахстанцы, Казакстан Халкына, деньги, паводки, переводы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:49 Фото: Zakon.kz
Общественный фонд "Қазақстан халқына", принимая во внимание желание неравнодушных казахстанцев помочь живущим в затопленных регионах соотечественникам, заявил о готовности к сбору соответствующих средств, сообщает Zakon.kz.

В фонде 4 апреля сообщили, что, поддерживая призыв президента Касым-Жомарта Токаева оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, "Қазақстан халқына" профинансирует строительство в сельской местности 200 домов на общую сумму 5 млрд тенге.

"Неравнодушные казахстанцы и организации обращаются в фонд с вопросами об участии в оказании благотворительной помощи пострадавшим от паводков. Принимая во внимание инициативу граждан и предприятий, фонд объявляет о готовности сбора и обеспечении прозрачности и целевого использования поступивших на счета фонда средств", – сообщили в "Қазақстан халқына".

Все добровольные пожертвования юридических и физических лиц с 1 по 30 апреля направят на строительство жилья в сельской местности пострадавшим, на основании решений и при поддержке местных исполнительных органов.

"Фонд разместит подробный отчет с указанием доноров и размеров перечисленных сумм. По состоянию на 3 апреля на счета фонда поступили благотворительные взносы на сумму свыше 630 млн тенге от компаний и частных лиц", – отметили в фонде.

Пожертвования принимаются только в безналичной форме через на счета фонда в восьми казахстанских банках второго уровня, указанные на официальном сайте. Физлица могут перевести средства в мобильных приложениях банков в разделе "Благотворительность".

Ранее сообщалось о том, что Кыргызстан отправит в Казахстан гуманитарную помощь.

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