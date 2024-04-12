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Казахстанцы за несколько дней удвоили сумму в "Қазақстан халқына" для пострадавших от паводков

Казахстанцы, помощь, паводки, казахстан халкына, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:40 Фото: assembly.kz
Неравнодушные казахстанцы продолжают переводить деньги в Фонд "Қазақстан халқына" для пострадавших от большой воды регионов, сообщает Zakon.kz.

9 апреля в фонде сообщали, что им поступило 970 млн тенге от физических и юридических лиц. И уже по свежим данным, предоставленным фондом 12 апреля, им в общей сложности поступило 1 млрд 813 млн 376 тыс. тенге от 55 юридических лиц и 265 физлиц.

Таким образом, буквально за пару дней неравнодушные казахстанцы удвоили сумму переведенных в фонд денег для попавших в беду сограждан.

Ранее "Қазақстан халқына" сообщал, что от фонда размер помощи составит 10 млрд тенге.

4 апреля стало известно, что многие неравнодушные казахстанцы захотели помочь пострадавшим от паводков согражданам и уже перевели в фонд более 630 млн тенге.

Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте.

Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе "Благотворительность".

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