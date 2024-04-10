Какие льготы предусмотрены при специальном налоговом режиме

О порядке применения, возможностях и льготах специального налогового режима розничного налога рассказал руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов Ерканат Шынберген, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что действие СНР розничного налога было ретроспективно возобновлено с 1 января 2023 года.

Ранее данный режим был введен в виде временной меры поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших во время пандемии ковида 2021-2022 годов.

СНР розничного налога направлен на развитие предпринимателей, осуществляющих деятельность в области торговли, общественного питания, где конечным потребителем является физическое лицо.

Преимущества данного режима в том, что налогоплательщики, которые применяют данный режим:

вправе не вставать на учет по НДС;

не являются плательщиками социального налога;

вправе осуществлять деятельность в разных населенных пунктах;

уменьшают полученный доход от предпринимательской деятельности на сумму фонда оплаты труда за работников.

Условия применения режима:

работники – до 200 человек;

доход за календарный год – до 600 000 МРП (в 2024 году – 2,2 млрд тенге);

осуществляют исключительно один или несколько видов деятельности, определенных правительством РК.

Ставки корпоративного и индивидуального подоходного налогов:

4% – по всем доходам, полученным за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. Местные представительные органы в праве понизить на 50%;

8% по доходам в случае документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Ставка не подлежит снижению.

По каким видам деятельности можно применять СНР розничного налога

С 2024 года перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога, расширен со 190 до 364 позиций.



Для определения видов деятельности для данного режима рассматривались виды деятельности в области торговли, общественного питания и другие виды деятельности, где конечным потребителем является физлицо, а также виды деятельности, где не предполагается получение большого дохода.

43,2% от предлагаемых видов деятельности приходится на производства продуктов питания (мороженое, соки, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, кофе и т.д.) и различные товары (готовые корма для домашних животных, печатные производства, газеты, фото- и кинооборудования, бижутерии и аналогичных изделий и т.д.).

10% от предлагаемых видов деятельности – ремонт (электродвигателей, генераторов и трансформаторов, электроосветительные оборудования, спортивные и прогулочные лодки и т.д.).

3,2% от предлагаемых видов деятельности – издание (книг, компьютерных игр, журналов и периодических публикаций, газет и т.д.).

Что изменилось с 2024 года

Местные представительные органы могут принять решение о понижении размера ставки по СНР розничного налога не позднее 30 марта текущего года, и данное решение будет действовать с 1 января года его принятия. Данный закон вводится в действие с 1 января 2024 года. При применении СНР розничного налога дохода определяется совокупно, аналогично порядку по определению доходов в упрощенном порядке (ранее доход определялся в общеустановленном порядке налогообложения).

Налогообложение дохода от реализации (оказание услуг) зависит от того, как налогоплательщик, применяющий СНР розничного налога, отразил в своем бухгалтерском учете:

как товар – при его реализации доход подлежит обложению с применением ставки ИПН/КПН в размере 4% или 8% (8% в случае выписки электронного счета-фактуры для целей подтверждения расходов покупателя для отнесения на вычеты) – представляется форма налоговой декларации 913.00;

как основные средства, при его реализации доход подлежит обложению в общеустановленном порядке налогообложения – представляются формы налоговой декларации 100.00 (юридические лица) или 220.00 (ИП).



