Общество

Тайно сдают жилье в аренду: будут ли проверять переводы казахстанцев, рассказали в КГД

Руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген в кулуарах НПП "Атамекен" высказался о возможностях обеления рынка арендного жилья в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли по итогам года проверить переводы казахстанцев на предмет нелегальной сдачи жилья в аренду.

"Мы полноценно все движения по банковским счетам не видим. Есть определенные критерии, по которым банки передают нам данные. Но всю картину мы не видим. Это невозможно", – сказал в ответ Ерканат Шынберген.

Однако, по его словам, у властей есть другие механизмы реагирования, в том числе давняя практика поквартирного обхода участковыми.

"Участковые ведут учет по своему району и собирают информацию о том, кто владелец, а кто снимает жилье. Если человек подтверждает, что он снимает, то к собственнику могут возникнуть вопросы", – подчеркнул спикер.

В этой связи он призвал граждан "обелиться и работать в легальном поле". Для этого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого.

"Самозанятые не платят налогов, но путем оплаты 4% социальных платежей они получат социальные гарантии, в том числе по линии здравоохранения и пенсионного обеспечения", – призвал Ерканат Шынберген.

5 ноября 2026 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, какой штраф грозит за тайную сдачу квартир.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
