Снизит ли Национальный банк базовую ставку в ноябре

24 ноября Национальный банк Казахстана примет новое решение по базовой ставке. Мнениями о том, снизит ли регулятор базовую ставку в ноябре и каким может быть это снижение, с Zakon.kz поделились эксперты.

В октябре Национальный банк снизил базовую ставку до 16% годовых с коридором +/– 1 п.п. При этом, отмечалось, что возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничена.

В пресс–службе регулятора заявили, что такое решение будут рассматривать случае, если годовая инфляция замедлится до однозначного уровня.

Ожидания финрынка

Согласно комментарию аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), несмотря на сигнал Нацбанка о том, что дальнейшее снижение базовой ставки возможно только при замедлении инфляции ниже 10%, 65% опрошенных в ноябре экспертов финрынка ожидают ее снижения по итогам заседания по денежно–кредитной политике 24 ноября.

При этом 55% из них прогнозируют снижение ставки до 15%, 27% – до 15,75%, остальные 18% – до 15,5%, сообщили в Ассоциации.

"Такие ожидания, главным образом, обусловлены высокой реальной ставкой в экономике, которая в моменте составляет 5,2% при равновесном уровне 3–4%, ввиду снижения годового показателя индекса потребительских цен (ИПЦ) на протяжении последних 8 месяцев подряд с 21,3% до 10,8%. Тогда как базовая ставка была снижена лишь дважды в сумме на 75 базисных пунктов". АФК

Аргументы для снижения

Экономист Марат Абдурахманов напомнил, что в недавно вышедшем итоговом отчете Миссии МВФ, высокая базовая ставка оценивалась положительно.

"МВФ похвалили Нацбанк за высокую базовую ставку и взвешенный подход в реализации монетарной политики. Предупредив, что быстрое и сильное снижение ставки опасно. В тоже время отмечалась высокая зависимость Нацбанка от решений политиков". Марат Абдурахманов

Эксперт считает, что на предстоящем заседании Нацбанк примет политически мотивированное решение по снижению базовой ставки до уровня 15,5%.

"На рынке боятся усилий Нацбанка по нормализации финансовой сферы и приведению нормативной базы к состоянию, когда существует банковская система. В частности, внедрения Базельских стандартов для финансового сектора. Атака на Нацбанк в последнее время связана именно с этим. Сейчас открылось окно возможностей для нашего Нацбанка, когда операции через Казахстан стали безальтернативными для отдельных стран с одной стороны, а решение вопроса с долговой нагрузкой требует именно обоснованных научных решений с другой стороны". Марат Абдурахманов

По его словам, снижение ставок в октябре и ноябре уже привело к снижению курса тенге, что серьезно беспокоит выгодоприобретателей модели завышенных ставок и курса тенге.

"К сожалению, именно независимой монетарной политики у нас в стране до сих пор нет. Понятно, что рост показателей в бюджете толкает и дальнейшее обесценение тенге и инфляцию. И Нацбанк здесь ничего сделать не может. Нужно именно политическое решение о наделении Нацбанка независимостью от политических решений", – убежден экономист.

Против снижения базовой ставки высказались аналитики Halyk Finance, которые прежде позитивно оценивали снижение ставки до 15% к концу текущего года.

"В начале ноября мы обновляли наши квартальные прогнозы по экономике Казахстана, где отмечали, что уровень инфляции к концу 2023 года будет в районе 10%, но мы не исключали и более позитивного исхода. В подобных условиях на тот момент мы придерживались мнения, что оптимальным было бы снижение базовой ставки с текущих 16% до 15% к концу года". Halyk Finance

Однако после того, как стало известно о дополнительном внебюджетном финансировании экономики Казахстана из Нацфонда в этом году на сумму 1,3 трлн тенге, общая сумма финансирования экономики Казахстана из Нацфонда увеличилась с 4 трлн тенге до 5,3 трлн тенге в 2023 году.

По мнению аналитиков компании, процикличная бюджетная политика правительства приводит к росту инфляции, которая заставляет Нацбанк держать базовую ставку на высоком уровне.

"Мы считаем, что дополнительное внебюджетное финансирование экономики Казахстана из Нацфонда в октябре–декабре этого года несет существенные проинфляционные риски, из–за чего Нацбанку было бы уместным взять паузу в цикле снижения базовой ставки". Halyk Finance

Снизит ли финансовый регулятор базовую ставку или оставит ее на прежнем уровне, станет известно завтра 24 ноября. Ориентировочно решение по базовой ставке будет озвучено в полдень.