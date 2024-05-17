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Какую информацию будут предоставлять банки, МФО и коллекторские агентства в кредитное бюро

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:55 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление, в котором определен Перечень иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (кредиторы), по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  • дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита (заявление);
  • результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика;
  • дате и номере ответа кредиторов по результатам рассмотрения заявления заемщика;
  • внесенных изменениях в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;
  • сведения об основании и дате взыскания по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита (подтвержденные исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом, либо мировым соглашением);
  • дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
  • сумме платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон.

В свою очередь коллекторские агентства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита будут предоставлять в кредитные бюро сведения о:

  • кредиторе, предоставившем заем (микрокредит) по договору банковского займа или)договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, бизнес-идентификационного номера;
  • лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права, с указанием полного наименования, даты уступки права, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права, фактической стоимости уступленного права;
  • дата последнего платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
  • сумма платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установлен минимальный уставный капитал для коллекторских агентств.

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