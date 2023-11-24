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Новый способ борьбы с кредитным мошенничеством предлагают в АРРФР

Банки и МФО будут предоставлять кредитным бюро информацию о заявках на кредит в режиме реального времени Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок в постановление "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро", сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны в целях минимизации рисков мошенничества при кредитовании в рамках исполнения пункта 10 Дорожной карты по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству от 28 апреля 2023 года, утвержденной правительством.

Согласно проекту, банки и микрофинансовые организации (поставщиков информации) обяжут предоставлять в кредитное бюро информацию о поданных клиентами-гражданами заявках на получение кредита в режиме реального времени.

Далее кредитные бюро, обрабатывая данную информацию, будут предоставлять банкам и микрофинансовым организациям отчет о всех поданных заявках клиента в режиме реального времени на получение кредита.

Данные дополнения будут способствовать предотвращению получения мошенниками займов в разных банках и микрофинансовых организациях в течение одного дня, а также позволят минимизировать риски мошенничества при кредитовании, выявлять мнимый шоппинг или иную незаконную деятельность.

При этом требование по предоставлению информации о заявках на кредиты не будет распространяться на кредитные товарищества, ломбарды, коллекторские агентства, сервисные компании. Разработчики объясняют это тем, что кредитные товарищества и ломбарды не предоставляют микрокредиты электронным способом, а коллекторские агентства, сервисные компании не предоставляют кредиты.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане планируют усилить меры безопасности онлайн-кредитования.

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Открытые НПА Законодательство Казахстан Остерегайтесь мошенников
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