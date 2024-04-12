Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 апреля
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,06 тенге, снизившись на 0,26 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро также снизился и составил 478,65 тенге (-3,14).
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 4,8 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,74 тенге (-0,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,9-449,7 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.
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