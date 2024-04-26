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Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:21 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара достиг 443,20 тенге, снизившись на 1,06 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 474,44 тенге (-2,61).

Средневзвешенный курс российского рубля поднизился до 4,81 тенге (-0,01)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,10 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,1-444,7 тенге, евро – по 475-479 тенге, российские рубли – по 4,75-4,85 тенге.

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Лариса Черненко
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