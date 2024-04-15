Нацбанк планирует изменить признаки ветхих банкнот
Разработчики поясняют, что проект разработан в связи с вводом в обращение банкнот нового дизайна, а также в целях дополнения перечня сеток для определения платежности банкнот национальной валюты РК.
Согласно проекту, ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие повреждения:
- залитые красящими веществами;
- имеющие посторонние надписи, в том числе:
- обработанные специальным химическим порошком, которые видны при ультрафиолетовом свете;
- перекрывающие машиночитаемые признаки;
- разорванные банкноты, склеенные или несклеенные части которых бесспорно принадлежат одной и той же банкноте и вместе составляют площадь не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;
- утратившие от угла или края более 1% площади, но при этом сохранившие не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;
- имеющие надрывы, склеенные прозрачной липкой лентой;
- имеющие отверстия, проколы и дыры от 3 и более миллиметров в диаметре, за исключением случаев, когда наличие проколов на банкноте свидетельствует о ее погашении;
- имеющие потертости, которые привели к утрате изображения банкноты;
- обожженные и прожженные, но при этом сохранившие не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;
- имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, которые привели к снижению изображения и яркости банкноты. Под загрязнением подразумевается состояние банкнот, которое характеризуется потемнением поверхности банкноты вследствие наличия пыли, грязи, масел и других загрязняющих веществ;
- имеющие разрыхление и потерявшие жесткость бумаги;
- окрашенные специальными красками, используемыми в приспособлениях для хранения и безопасной перевозки банкнот.
В свою очередь, неплатежными являются банкноты, утратившие 50% и более процентов от установленного Нацбанком размера, банкноты, имеющие надпись "ҮЛГІ", "ОБРАЗЕЦ", "SPECIMEN", "МУЛЯЖ", а также банкноты, имеющие фрагменты подлинных банкнот и имеющие срезы. Из данной нормы исключено указание на наличие следов клея и (или) липкой ленты.
Кроме того, уточняется, что Правила устанавливают порядок совершения операций по определению платежности банкнот и монет национальной валюты РК, кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов, и отдельных операций с ними после определения подлинности и платежности филиалами Национального Банка РК, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, Национальным оператором почты и организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в случае осуществления деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей.
Таким образом, правила приводятся в соответствие с нормами закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
Помимо этого, проект предусматривает дополнение перечня сеток для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан.
В частности, вводятся:
- Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 2000 тенге, эмитированных после 2012 года
- Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 5000 тенге, эмитированных после 2011 года
- Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 10 000 тенге, эмитированных после 2016 года
- Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 20000 тенге, эмитированных после 2022 года
Срок ожидаемых результатов – по мере выпуска банкнот национальной валюты РК нового дизайна всех номиналов.
В пояснительной записке указано, что принятие проекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета, не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет негативного влияния на обеспечение национальной безопасности.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 апреля 2024 года.