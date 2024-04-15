Нацбанк планирует изменить признаки ветхих банкнот

Национальный банк разработал проект постановления правления о внесении изменений в Правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Разработчики поясняют, что проект разработан в связи с вводом в обращение банкнот нового дизайна, а также в целях дополнения перечня сеток для определения платежности банкнот национальной валюты РК.

Согласно проекту, ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие повреждения:

залитые красящими веществами;

имеющие посторонние надписи, в том числе:

обработанные специальным химическим порошком, которые видны при ультрафиолетовом свете;



перекрывающие машиночитаемые признаки;

разорванные банкноты, склеенные или несклеенные части которых бесспорно принадлежат одной и той же банкноте и вместе составляют площадь не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;

утратившие от угла или края более 1% площади, но при этом сохранившие не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;

имеющие надрывы, склеенные прозрачной липкой лентой;

имеющие отверстия, проколы и дыры от 3 и более миллиметров в диаметре, за исключением случаев, когда наличие проколов на банкноте свидетельствует о ее погашении;

имеющие потертости, которые привели к утрате изображения банкноты;

обожженные и прожженные, но при этом сохранившие не менее 70% от установленного Национальным Банком размера банкноты;

имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, которые привели к снижению изображения и яркости банкноты. Под загрязнением подразумевается состояние банкнот, которое характеризуется потемнением поверхности банкноты вследствие наличия пыли, грязи, масел и других загрязняющих веществ;

имеющие разрыхление и потерявшие жесткость бумаги;

окрашенные специальными красками, используемыми в приспособлениях для хранения и безопасной перевозки банкнот.

В свою очередь, неплатежными являются банкноты, утратившие 50% и более процентов от установленного Нацбанком размера, банкноты, имеющие надпись "ҮЛГІ", "ОБРАЗЕЦ", "SPECIMEN", "МУЛЯЖ", а также банкноты, имеющие фрагменты подлинных банкнот и имеющие срезы. Из данной нормы исключено указание на наличие следов клея и (или) липкой ленты.

Кроме того, уточняется, что Правила устанавливают порядок совершения операций по определению платежности банкнот и монет национальной валюты РК, кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов, и отдельных операций с ними после определения подлинности и платежности филиалами Национального Банка РК, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, Национальным оператором почты и организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в случае осуществления деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей.

Таким образом, правила приводятся в соответствие с нормами закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Помимо этого, проект предусматривает дополнение перечня сеток для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан.

В частности, вводятся:

Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 2000 тенге, эмитированных после 2012 года

Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 5000 тенге, эмитированных после 2011 года

Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 10 000 тенге, эмитированных после 2016 года

Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты РК номиналом 20000 тенге, эмитированных после 2022 года

Срок ожидаемых результатов – по мере выпуска банкнот национальной валюты РК нового дизайна всех номиналов.

В пояснительной записке указано, что принятие проекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета, не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет негативного влияния на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 апреля 2024 года.