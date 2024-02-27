Изменился порядок приема на работу в Нацбанк
Поправками предусмотрено, что теперь занятие должности служащего Национального банка осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки и представления в налоговый орган по месту жительства декларации по форме, предусмотренной Налоговым кодексом, и сведений, указанных в законе "О противодействии коррупции". Ранее в документе речь шла просто о прохождении спецпроверки.
Соответствующие изменения внесены в норму, определяющую категории лиц, которые не могут трудоустроиться в Нацбанк. Так, предусмотрено что:
На должность служащего Национального банка не назначается лицо:
- признанное недееспособным или ограниченно дееспособным;
- которое в течение трех лет перед назначением на должность служащего Национального Банка привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;
- совершившее коррупционное преступление;
- уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;
- имеющее не погашенную или не снятую судимость ко времени занятия должности служащего Национального банка;
- не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки.
Право на внеконкурсное занятие должности в Нацбанке получили выпускники магистратуры "Назарбаев Университет" или выпускники магистратуры вузов РК, обучение которых финансировалось Нацбанком в рамках договоров об оказании образовательных услуг, заключенных с вузами РК. Ранее такую возможность имели лишь выпускники магистратуры "Назарбаев Университет" или "Университета Нархоз".
Уточнены сроки приема документов от претендентов на должность. К рассмотрению принимаются документы, представленные лицами, желающими принять участие в конкурсе, не позднее 10 рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.
Постановление вводится в действие 8 марта 2024 года.
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