Нацбанк изменил правила продажи и выкупа банкнот и монет

Правление Национального банка постановлением от 25 августа 2025 года внесло изменения в Правила продажи и выкупа Национальным банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила продажи и выкупа Национальным банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, в том числе в специальной упаковке".

В правила добавили понятие:

специальная упаковка – упаковка, обеспечивающая защиту банкнот и монет от повреждений.

Продажа физическим и юридическим лицам банкнот и циркуляционных монет, а также их выкуп у физических и юридических лиц осуществляется по их нарицательной стоимости филиалами Национального банка, Центром Национального банка.

Также установлено, что продажа физическим и юридическим лицам банкнот и циркуляционных монет в специальной упаковке осуществляется филиалами Национального банка, Центром Национального банка и посредством интернет-магазина Национального банка.

При этом цену продажи банкнот и циркуляционных монет в специальной упаковке устанавливает Совет директоров Национального банка. Цена состоит из нарицательной стоимости банкнот и циркуляционных монет, стоимости специальной упаковки и является фиксированной.

Поправками предусматривается, что при приобретении банкнот и циркуляционных монет в специальной упаковке посредством интернет-магазина Национального банка физические и юридические лица дополнительно оплачивают стоимость доставки приобретенных банкнот и циркуляционных монет в специальной упаковке и сумму страхового сбора, определенного в договоре по их доставке.

Выкуп у физических и юридических лиц банкнот и циркуляционных монет в специальной упаковке осуществляется по их нарицательной стоимости филиалами Национального банка, Центром Национального банка с определением платежности банкнот и монет в порядке, установленном постановлением правления Национального банка РК от 29 ноября 2017 года "Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан".

При приобретении инвестиционных и коллекционных монет посредством интернет-магазина Национального банка физические и юридические лица дополнительно оплачивают стоимость доставки приобретенных инвестиционных и коллекционных монет и сумму страхового сбора, определенного в договоре по их доставке.

При продаже инвестиционных или коллекционных монет физические, юридические лица (их представители) предоставляют в филиал Национального банка или Центр Национального банка документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ, подтверждающий их личность, полученный посредством сервиса цифровых документов, оригинал или полученную посредством сервиса цифровых документов цифровую версию документа, подтверждающего полномочие на приобретение инвестиционных или коллекционных монет (в случае представительства от имени физического или юридического лица).

При выкупе инвестиционных или коллекционных монет физические, юридические лица (их представители):

заполняют заявление на выкуп инвестиционных или коллекционных монет в 2 экземплярах, один из которых остается в филиале Национального банка или Центре Национального банка, а другой передается физическим, юридическим лицам (их представителям);

предоставляют в филиал Национального банка или Центр Национального банка документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ, подтверждающий их личность, полученный посредством сервиса цифровых документов, оригинал или полученную посредством сервиса цифровых документов цифровую версию документа, подтверждающего полномочие на сдачу инвестиционных или коллекционных монет для выкупа (в случае представительства от имени физического или юридического лица).

Кроме того, говорится, что выкуп коллекционных монет из недрагоценных металлов осуществляется по их нарицательной стоимости.

При выкупе коллекционных монет из недрагоценных металлов работник филиала Национального банка или Центра Национального банка определяет платежность монет в порядке, установленном Правилами.

Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года.