Насколько выросли цены на товары в разных регионах Казахстана в марте

В марте годовая инфляция в стране замедлилась. Однако в некоторых регионах рост цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары оказался выше странового уровня. Подробнее в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, годовая инфляция в марте 2024 года составила 9,1%. Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары замедлился до 6,9% и до 8,2%. Рост цена на платные услуги ускорился до 13,2%.

Отмечается, что в разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 14 регионах, ускорилась в пяти регионах и в одном регионе осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Карагандинской (10,8%) и Мангистауской (10,1%) областях.

Так, продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране в Улытауской области (10,5%), Алматы (9%), Акмолинской (8,5%), Жетысуской (8,4%), Восточно-Казахстанской (8,1%), Северо-Казахстанской (7,8%), Мангистауской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,5%), Жамбылской (7,4%) и Абайской (7,3%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары оказался выше, чем по стране, в Мангистауской области (13,2%), Шымкенте (9,7%), Западно-Казахстанской и Карагандинской (по 9,4%), Акмолинской (8,6%), Жамбылской и Кызылординской областях (по 8,4%).

Фото: Национальный банк РК

Цены на платные услуги выросли выше общереспубликанского уровня в Павлодарской (18,2%), Карагандинской (17,4%), Атырауской (16,6%), Северо-Казахстанской (16,3%), Актюбинской (16,1%), Абайской (15,1%), Восточно-Казахстанской (14,3%), Жетысуской (14,2%), Туркестанской (14,0%) областях и Шымкенте (13,7%).

В целом, в марте 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%, что выше исторической средней – 0,6% в марте 2017-2021 годов. При этом наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Павлодарской области (2,1%).

Фото: Национальный банк РК

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