Какие акции стали самыми популярными в первом квартале 2024 года

Капитализация фондового рынка Казахстана выросла почти до 31 трлн тенге в первом квартале 2024 года. При этом наибольшим спросом у инвесторов пользовались банковские акции, сообщает Zakon.kz.

В первом квартале 2024 года фондовые индексы страны продемонстрировали сильный рост: индекс AIXQI прибавил 9,2%, а индекс KASE вырос на 21,3%, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

На фоне позитивной динамики индексов и большинства "голубых фишек" капитализация фондового рынка выросла до 30,8 трлн тенге.

"Ключевыми драйверами этого роста выступили увеличение корпоративной прибыли и ожидаемых дивидендных выплат, снижение базовой ставки (снижается доходность альтернативных инструментов инвестирования) и позитивные действия рейтинговых агентств, повышение целевых цен профессиональными управляющими инвестпортфелем и приток розничных инвесторов". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Отмечается, что наибольшим спросом у инвесторов в первом квартале пользовались акции трех крупнейших по активам банков – Народного Банка (+30,2%), Kaspi (+26,1%) и БЦК (+54,2%), а также компании Kcell (+61,9%).

По оценкам экспертов, спрос на акции банков мог стимулироваться позитивными финрезультатами, а у сотового оператора – ростом выручки и ожиданиями роста прибыли на фоне развертывания технологии связи пятого поколения.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Между тем акции Air Astana, включенные в структуру индексов AIXQI и KASE, существенно повысили ликвидность вторичного рынка акций. Так, например, акции авиакомпании за неполные два месяца вышли в лидеры по объему сделок с индексными акциями на KASE за весь первый квартал (объем торгов акциями Air Astana составил 8,5 млрд тенге или 20% от всего объема торгов за 1 кв 2024 года).

В обзоре также подчеркивается, что фондовый рынок в 2024 году продолжил расти на ожиданиях старта глобального цикла снижения ставок, сильных финансовых результатов компаний и предстоящих дивидендных выплат.

"Абсолютное большинство входящих в индексы AIXQI (9 из 12) и KASE (7 из 10) компаний могут выплатить крупные суммы дивидендов за 2023 год. Напомним, что дивидендная доходность по рынку в среднем в прошлом году составила 5,6% (в зависимости от эмитента варьировалась от 0 до 17%)". АФК

В ассоциации заключили, что таким образом, за первый квартал инвесторы на фондовом рынке могли заработать почти годовую доходность по альтернативным менее рисковым инструментам, таким как депозиты, недвижимость, и другие.