Что стали покупать казахстанцы в 2026 году: статистика показала неожиданный разрыв

За девять месяцев 2026 года жители республики потратили на покупки в магазинах и на рынках более 20 трлн тенге. Какие товары пользовались наибольшим спросом и в каких регионах наторговали больше всего - в материале Zakon.kz.

Продукты вырвались вперед

За январь-сентябрь 2026 года объем розничной торговли в РК достиг 20,05 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физический объем продаж увеличился на 4,5%, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Важно: индекс физического объема торговли (ИФО) показывает, насколько выросли или сократились продажи товаров в сопоставимых ценах, то есть без влияния инфляции.

И вот главное изменение. Продажи продуктов питания выросли на 10,1%, тогда как непродовольственных товаров – всего на 1,6%. Разница в темпах роста оказалась более чем шестикратной.

Наиболее сильны показатели сентября. Из 3,02 трлн тенге месячного оборота на продовольственные товары пришлось 1,22 трлн тенге, или 40,4%. Непродовольственных товаров продали на 1,8 трлн тенге. Таким образом, доля продуктов в сентябрьских продажах оказалась на 5,3 процентного пункта выше, чем за девять месяцев в целом.

При этом в денежном выражении казахстанцы по-прежнему тратят значительно больше на непродовольственные товары – с начала года на эту категорию ушло 13,01 трлн тенге, или 64,9% всего розничного оборота. На продукты питания пришлось 7,03 трлн тенге, или 35,1%.

Магазины против рынков

Большую часть розничного оборота обеспечивают торговые предприятия и организации. За январь-сентябрь через них реализовали товаров на 13,14 трлн тенге, что составляет 65,6% всех продаж в стране.

Индивидуальные предприниматели, включая торгующих на рынках, продали товаров на 6,9 трлн тенге. Их доля составила 34,4%.

И опять сентябрь выбивается из общей статистики: на ИП пришлось 44,3% розничного оборота, а на предприятия – 55,7%.

Отдельно БНС показывает торговлю в сельской местности. За девять месяцев ее объем достиг 1,55 трлн тенге – около 7,7% всей розницы Казахстана. Из этой суммы 950 млрд тенге пришлось на торговые предприятия и организации, еще 602 млрд тенге – на ИП (38,8% всего сельского оборота).

Алматы – главный торговый узел страны

Почти треть всей розничной торговли Казахстана сосредоточена в Алматы. За девять месяцев в городе продали товаров на 6,57 трлн тенге, что составляет 32,8% общереспубликанского оборота.

На втором месте Астана с показателем 2,85 трлн тенге и долей 14,2%. Вместе на два крупнейших города пришлось 9,42 трлн тенге, или 47% всех розничных продаж в стране.

Среди областей лидирует Карагандинская – 1,4 трлн тенге, или 7% общего оборота. Далее следуют ВКО с 1,05 трлн тенге и Шымкент, где за девять месяцев также продали товаров примерно на 1,05 трлн тенге. Их доли составили 5,3% и 5,2% соответственно.

Самый небольшой объем розничной торговли зафиксирован в области Улытау – 100,1 млрд тенге. В области Жетысу оборот составил 274,4 млрд тенге, в СКО – 369,5 млрд тенге.

Отметим, что, несмотря на общий рост продаж, торговля в Казахстане развивается медленнее, чем год назад. За январь-сентябрь 2026 года ИФО розничной торговли составил 104,5%. За аналогичный период 2025 года показатель достигал 107,1%. Иными словами, темпы роста снизились с 7,1% до 4,5%.

Похожая ситуация наблюдается и в оптовой торговле. За девять месяцев ее оборот составил 40,71 трлн тенге, а физический объем увеличился на 7% против 9,6% годом ранее.

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