Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бюро нацстатистики будет определять качество административных данных

Графики, экономика, предпринимательство, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:15 Фото: pexels
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам приказом от 14 ноября 2024 года внес изменения в Положение о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перед ведомством поставлена новая задача – определение качества административных данных.

В связи с этим расширяется круг прав и обязанностей Бюро нацстатистики:

  • обеспечивать обязательный перевод бумажных носителей, содержащих первичные статистические или административные, или альтернативные данные на электронные носители;
  • согласовывать структуру, содержание национальной справочной информации и их изменения;
  • согласовывать формирование и изменение национальных регистров;
  • согласовывать национальные классификаторы технико-экономической информации;
  • согласовывать элементы национальной справочной информации;
  • заключать соглашения с собственниками или владельцами альтернативных данных, не относящимся к административным источникам, о предоставлении альтернативных данных.

Также скорректирован ряд прав и обязанностей госоргана:

  • использовать административные данные, альтернативные данные для производства официальной статистической информации и актуализации статистических регистров;
  • обеспечивать хранение первичных статистических данных, административных данных и альтернативных данных на бумажных носителях и в электронном виде в установленные сроки;
  • во исполнение плана статистических работ утверждать график представления респондентами первичных статистических данных, график представления административных данных и график распространения официальной статистической информации;
  • в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных планом статистических работ, обеспечивать формирование статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, а также информации об итогах национальной переписи;
  • получать административные данные, а также документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к результатам проверок и при необходимости использовать их в проведении дистанционного контроля;
  • осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку при проведении государственного контроля в отношении административных источников;
  • получать на безвозмездной основе от государственных органов, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, первичные статистические и административные данные, необходимые для производства официальной статистической информации, формируемой уполномоченным органом в области государственной статистики.

У ведомства добавились следующие функции:

  • согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;
  • согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;
  • согласование методик расчета показателей на основе научных методов и подходов;
  • разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
  • разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
  • разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;
  • разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;
  • предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными.

Отдельные функции Бюро нацстатистики изменились:

  • обеспечение формирования плана статистических работ, графика представления респондентами первичных статистических данных, графика представления административных данных и графика распространения официальной статистической информации, на три календарных года с учетом предложений государственных органов и Нацбанка РК, а также на основании итогов анализа статистической деятельности в срок до 1 июля года утверждения плана статистических работ;
  • утверждение плана статистических работ;
  • обобщение и анализ первичных статистических данных и (или) полученных административных данных и (или) альтернативных данных, разработка технических заданий и формирование аналитической информации, а также распространение официальной статистической информации и (или) статистической информации;
  • осуществление государственного контроля в области государственной статистики;
  • разработка и утверждение порядка разработки и утверждения элементов национальной справочной информации;
  • согласование форм, предназначенных для сбора административных данных;
  • мониторинг, анализ и сопоставление данных, полученных уполномоченным органом в области государственной статистики из официальных источников;
  • разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;
  • обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;
  • обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации.

Приказ введен в действие с 14 ноября 2024 года.

Мы рассказывали, как устанавливают цены в Бюро нацстатистики.

Читайте также

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Разработан регламент личного приема граждан должностными лицами Высшего Судебного Совета
Тенге, деньги, Казахстан
С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
Верховный Суд РК, суд, судебная система
Как будет работать кассационный суд в Казахстане
Элина Черногрицкая
Бюро национальной статистики Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
магазин и женщина
В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания
дама пик
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: