Бюро нацстатистики будет определять качество административных данных
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Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам приказом от 14 ноября 2024 года внес изменения в Положение о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, перед ведомством поставлена новая задача – определение качества административных данных.
В связи с этим расширяется круг прав и обязанностей Бюро нацстатистики:
- обеспечивать обязательный перевод бумажных носителей, содержащих первичные статистические или административные, или альтернативные данные на электронные носители;
- согласовывать структуру, содержание национальной справочной информации и их изменения;
- согласовывать формирование и изменение национальных регистров;
- согласовывать национальные классификаторы технико-экономической информации;
- согласовывать элементы национальной справочной информации;
- заключать соглашения с собственниками или владельцами альтернативных данных, не относящимся к административным источникам, о предоставлении альтернативных данных.
Также скорректирован ряд прав и обязанностей госоргана:
- использовать административные данные, альтернативные данные для производства официальной статистической информации и актуализации статистических регистров;
- обеспечивать хранение первичных статистических данных, административных данных и альтернативных данных на бумажных носителях и в электронном виде в установленные сроки;
- во исполнение плана статистических работ утверждать график представления респондентами первичных статистических данных, график представления административных данных и график распространения официальной статистической информации;
- в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных планом статистических работ, обеспечивать формирование статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, а также информации об итогах национальной переписи;
- получать административные данные, а также документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к результатам проверок и при необходимости использовать их в проведении дистанционного контроля;
- осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку при проведении государственного контроля в отношении административных источников;
- получать на безвозмездной основе от государственных органов, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, первичные статистические и административные данные, необходимые для производства официальной статистической информации, формируемой уполномоченным органом в области государственной статистики.
У ведомства добавились следующие функции:
- согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;
- согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;
- согласование методик расчета показателей на основе научных методов и подходов;
- разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
- разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
- разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;
- разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;
- предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными.
Отдельные функции Бюро нацстатистики изменились:
- обеспечение формирования плана статистических работ, графика представления респондентами первичных статистических данных, графика представления административных данных и графика распространения официальной статистической информации, на три календарных года с учетом предложений государственных органов и Нацбанка РК, а также на основании итогов анализа статистической деятельности в срок до 1 июля года утверждения плана статистических работ;
- утверждение плана статистических работ;
- обобщение и анализ первичных статистических данных и (или) полученных административных данных и (или) альтернативных данных, разработка технических заданий и формирование аналитической информации, а также распространение официальной статистической информации и (или) статистической информации;
- осуществление государственного контроля в области государственной статистики;
- разработка и утверждение порядка разработки и утверждения элементов национальной справочной информации;
- согласование форм, предназначенных для сбора административных данных;
- мониторинг, анализ и сопоставление данных, полученных уполномоченным органом в области государственной статистики из официальных источников;
- разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;
- обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;
- обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации.
Приказ введен в действие с 14 ноября 2024 года.
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