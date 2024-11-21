Бюро нацстатистики будет определять качество административных данных

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Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам приказом от 14 ноября 2024 года внес изменения в Положение о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перед ведомством поставлена новая задача – определение качества административных данных. В связи с этим расширяется круг прав и обязанностей Бюро нацстатистики: обеспечивать обязательный перевод бумажных носителей, содержащих первичные статистические или административные, или альтернативные данные на электронные носители;

согласовывать структуру, содержание национальной справочной информации и их изменения;

согласовывать формирование и изменение национальных регистров;

согласовывать национальные классификаторы технико-экономической информации;

согласовывать элементы национальной справочной информации;

заключать соглашения с собственниками или владельцами альтернативных данных, не относящимся к административным источникам, о предоставлении альтернативных данных. Также скорректирован ряд прав и обязанностей госоргана: использовать административные данные, альтернативные данные для производства официальной статистической информации и актуализации статистических регистров;

обеспечивать хранение первичных статистических данных, административных данных и альтернативных данных на бумажных носителях и в электронном виде в установленные сроки;

во исполнение плана статистических работ утверждать график представления респондентами первичных статистических данных, график представления административных данных и график распространения официальной статистической информации;

в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных планом статистических работ, обеспечивать формирование статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, а также информации об итогах национальной переписи;

получать административные данные, а также документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к результатам проверок и при необходимости использовать их в проведении дистанционного контроля;

осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку при проведении государственного контроля в отношении административных источников;

получать на безвозмездной основе от государственных органов, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, первичные статистические и административные данные, необходимые для производства официальной статистической информации, формируемой уполномоченным органом в области государственной статистики. У ведомства добавились следующие функции: согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;

согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;

согласование методик расчета показателей на основе научных методов и подходов;

разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;

разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;

разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;

разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;

предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными. Отдельные функции Бюро нацстатистики изменились: обеспечение формирования плана статистических работ, графика представления респондентами первичных статистических данных, графика представления административных данных и графика распространения официальной статистической информации, на три календарных года с учетом предложений государственных органов и Нацбанка РК, а также на основании итогов анализа статистической деятельности в срок до 1 июля года утверждения плана статистических работ;

утверждение плана статистических работ;

обобщение и анализ первичных статистических данных и (или) полученных административных данных и (или) альтернативных данных, разработка технических заданий и формирование аналитической информации, а также распространение официальной статистической информации и (или) статистической информации;

осуществление государственного контроля в области государственной статистики;

разработка и утверждение порядка разработки и утверждения элементов национальной справочной информации;

согласование форм, предназначенных для сбора административных данных;

мониторинг, анализ и сопоставление данных, полученных уполномоченным органом в области государственной статистики из официальных источников;

разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;

обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;

обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации. Приказ введен в действие с 14 ноября 2024 года. Мы рассказывали, как устанавливают цены в Бюро нацстатистики. Читайте также Разработан регламент личного приема граждан должностными лицами Высшего Судебного Совета С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане Как будет работать кассационный суд в Казахстане

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