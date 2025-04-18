Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 21 апреля
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В Казахстане 21 апреля 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты налогов и плат, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 апреля необходимо представить следующие ФНО:
- ф. 101.02 – "Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН" за 2-4 кварталы 2025 года;
- ф. 328.00 – "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" – за март 2025 года;
- ф. 851.00 – "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или лицензия получена на разведку или добычу ТПИ в марте 2025 года;
- ф. 870.00 – "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" за 2025 год по платежам до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2025 года;
Также необходимо уплатить:
- НДС в ЕАЭС за март 2025 года;
- акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за март 2025 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год по платежам до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2025 года;
- плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 2025 года;
- плату за пользование растительными ресурсами за 1 квартал 2025 года.
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